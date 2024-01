Onde assistir a Palmeiras x Santos ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Paulista

Clássico paulista será disputado neste domingo (28), no Allianz Parque; veja como acompanhar na TV e na internet

O Palmeiras recebe o Santos neste domingo (28), às 18h (de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo, pela terceira rodada do Campeonato Paulista 2024. A partida terá transmissão ao vivo da Record na TV aberta e do Paulistão Play no streaming (veja a programação completa aqui).

Líder do Grupo B no Campeonato Paulista, o Palmeiras busca conquistar sua segunda vitória consecutiva. Na primeira rodada, o Verdão empatou com o Novorizontino por 1 a 1 e, em seguida, venceu a Inter de Limeira por 3 a 2.

Do outro lado, o Santos, rebaixado para a Série B do Brasileirão, está invicto no Paulistão 2024. Líder isolado do Grupo A, o Peixe conquistou vitórias sobre o Botafogo-SP por 1 a 0 e a Ponte Preta por 3 a 1. No retrospecto geral entre as equipes, o Palmeiras acumula 150 vitórias, enquanto o Santos possui 107 triunfos, além de 92 empates. No último embate, válido pelo Brasileirão 2023, o Peixe saiu vitorioso, marcando 2 a 1.

Mais artigos abaixo