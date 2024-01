Onde assistir a Palmeiras x Inter de Limeira ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Paulista

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (24), no Allianz Parque; veja como acompanhar na TV e na internet

Palmeiras e Inter de Limeira se enfrentam nesta quarta-feira (24), às 21h35 (de Brasília), na Arena Allianz Parque, em São Paulo, pela segunda rodada do Campeonato Paulista 2024. A partida terá transmissão ao vivo da Record na TV aberta, e do Paulistão Play no streaming (veja a programação completa aqui).

Atual bicampeão do Paulistão, o Palmeiras estreou no estadual 2024 com um empate diante do Novorizontino por 1 a 1. No momento, ocupa a vice-liderança do Grupo B, com um ponto. O Água Santa, que venceu o RB Bragantino por 1 a 0, é o atual líder da chave.

Do outro lado, o Inter de Limeira foi derrotado pela Portuguesa por 3 a 2 na primeira rodada do Paulistão. Atualmente, a equipe ocupa a terceira posição do Grupo C. Corinthians, Mirassol e RB Bragantino completam a chave.

Mais artigos abaixo

Em 37 partidas disputadas entre as equipes, o Palmeiras acumula 14 vitórias, enquanto o Inter de Limeira registra sete, além de 16 empates. No mais recente confronto, válido pela fase de grupos do Campeonato Paulista de 2023, o Verdão conquistou a vitória por 2 a 0.