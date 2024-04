Os maiores campeões do Campeonato Paulista: os times com mais títulos

Descubra quais são os maiores campeões da história do estadual mais antigo do país

O Campeonato Paulista é o estadual mais antigo do Brasil. Criado em 1902, é historicamente marcado pela competitividade, por grandes rivalidades, e por garantir muitas oportunidades aos clubes do estado de São Paulo.

Não é à toa que 102 equipes já disputaram o troféu. Além disso, retirando da conta Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Santos, outros 14 clubes já conquistaram a glória do campeonato. Embora a organização e o modelo do torneio tenham sido mudados ao longo do tempo, o intuito e a grandeza são preservados desde o início do século XX.

Entre quebras de tabus, revelações de grandes jogadores, recordes de público, goleadas e vexames históricos, está o Paulistão. Mas, você sabe quem foi o primeiro time a levantar esse caneco? Ou então, quem teve a honra de o erguer mais vezes? A GOAL te apresenta os times com mais títulos do estadual paulista!

