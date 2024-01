Onde assistir a Newport County x Manchester United ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Copa da Inglaterra

Equipes entram em campo neste domingo (28), pela quarta fase da principal competição de mata-mata inglês; veja como acompanhar na TV e na internet

O Manchester United visita o Newport County na tarde deste domingo (28), no Rodney Parade, em Newport, País de Galês, pela quarta fase, a que antecede às oitavas de final, da Copa da Inglaterra 2023/24. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Star+, na internet (veja a programação completa aqui).

Por uma vaga nas oitavas de final, o Manchester United concentra suas forças na Copa da Inglaterra. A equipe de Erik ten Hag, porém, segue com ausências significativas na defesa, com o treinador precisando aproveitar o zagueiro Raphael Varane.

Do outro lado, Newport County, time de País de Galês, mas que disputa a League Two, a terceira divisão do futebol inglês, quer fazer história e continuar avançando de fase na competição. Para este duelo, o time não terá nenhuma ausência significativa.

