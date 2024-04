Onde assistir a Náutico x São Bernardo ao vivo na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série C 2024

Veja tudo o que você precisa saber para a estreia de Alvirrubro e Bernô pela Terceirona

Náutico e São Bernardo se enfrentam na tarde deste domingo (21), às 16h30 (horário de Brasília), no Estádio dos Aflitos, pela 1ª rodada do Campeonato Brasileiro Série C. A partida será transmitida pelo DAZN, no streaming, e pelo Nosso Futebol, no pay-per-view (veja a programação completa aqui).

O Náutico vai a campo querendo quebrar o retrospecto ruim em estreias na Terceirona. Em quatro participações na divisão, o time registra um empate, duas derrotas e apenas uma vitória. Além disso, a expectativa é de uma temporada melhor do que a do ano passado, quando acabou eliminado precocemente ainda na primeira fase

O Bernô, enquanto isso, vem empolgado após o bom Paulistão, apesar de sequer ter cheagado ao mata-mata. Isso porque a equipe caiu no mesmo grupo de São Paulo e Novorizontino, que se classificaram em primeiro e segundo, respectivamente, com 22 pontos somados - apenas um a mais que a equipe de São Bernardo. O objetivo, portanto, é progredir com o trabalho deste início de ano.