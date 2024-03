Onde assistir a Mirassol x São Bernardo ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Paulista

Equipes entram em campo neste domingo (10), Estádio José Maria de Campos Maia; confira a transmissão e outras informações do jogo

Mirassol e São Bernardo se enfrentam na tarde deste domingo (10), às 16h (de Brasília), no Estádio José Maria de Campos Maia, pela 12ª rodada do Campeonato Paulista. A partida terá transmissão do Paulistão Play no streaming e da Cazé TV no YouTube (veja a programação completa aqui).

Já sem chances de classificação para o mata-mata do Paulistão, o Mirassol está na terceira posição do Grupo C, com 14 pontos. Na última rodada, o Leão foi derrotado pela Portuguesa por 1 a 0. Até o momento, soma três vitórias, cinco empates e três derrotas no torneio.

Do outro lado, o São Bernardo precisa vencer neste domingo e torcer para uma combinação de resultados para avançar. No momento, ocupa a terceira posição do Grupo D, com 18 pontos, um a menos que o Novorizontino, segundo colocado.

