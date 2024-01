Onde assistir a Ituano x Corinthians ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Paulista

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (24), no Estádio Novelli Júnior; veja como acompanhar na TV e na internet

Ituano e Corinthians se enfrentam nesta quarta-feira (24), a partir das 19h30 (de Brasília), no Estádio Novelli Júnior, em Itu, pela segunda rodada do Campeonato Paulista 2024. A partida terá transmissão ao vivo da Cazé TV no YouTube, e do Paulistão Play no streaming (veja a programação completa aqui).

Buscando o título do Paulistão, que não conquista desde 2019, o Corinthians estreou com uma vitória por 1 a 0 sobre o Guarani na primeira rodada. Até aqui, o Timão lidera o Grupo C, acumulando três pontos. Mirassol, Inter de Limeira e RB Bragantino completam a chave.

Do outro lado, o Ituano foi derrotado pelo São Bernardo por 2 a 0 na rodada de estreia do Paulistão. No momento, a equipe está na lanterna do Grupo A e busca a sua primeira vitória. Em 31 jogos disputados entre as equipes, o Corinthians soma 21 vitórias, contra duas do Ituano, além de oito empates. No último encontro válido pelas quartas de final do Paulistão 2023, o time de Itu venceu nos pênaltis por 7 a 6.

