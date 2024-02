Onde assistir a Irã x Japão ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Copa da Ásia

Seleções entram em campo neste sábado (03), pelas quartas de final da competição; veja como acompanhar na TV e na internet

Valendo vaga na semifinal, o Irã enfrenta o Japão na manhã deste sábado (03), no Cidade da Educação, em Doha, no Qatar, pelas quartas de final da Copa da Ásia 2024. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN 4, na TV aberta, e do Star+, no streaming (veja a programação completa aqui).

Motivados por uma classificação nos pênaltis, o Irã quer garantir vaga entre as quatro melhores seleções da competição. A conquistou três vitórias na fase de grupos e avançou em primeiro lugar do Grupo C ao vencer Emirados Árabes Unidos, Hong Kong e Palestina. Nas oitavas, eliminou a Síria nos pênaltis Para este duelo, o time não contará com Mahdi Taremi, principal jogador do país, expulso no último jogo.

Do outro lado, o Japão quer confirmar o favoritismo na competição por uma vaga na semifinal. Na fase de grupos, o time derrotou a Indonésia, e o Vietnã, mas perdeu para o Iraque no Grupo D. Nas oitavas, eliminou o Bahrein.

Mais artigos abaixo