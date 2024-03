Onde assistir a Inter de Limeira x Ituano ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Paulista

Equipes entram em campo neste sábado (2), no Estádio Major José Levy Sobrinho; confira a transmissão e outras informações do jogo

Inter de Limeira e Ituano se enfrentam na noite deste sábado (2), às 20h (de Brasília), no Estádio Major José Levy Sobrinho, em Limeira, pela 11ª rodada do Campeonato Paulista. A partida terá transmissão ao vivo no streaming do Paulistão Play e da Cazé TV no YouTube (veja a programação completa aqui).

Sem vencer há dois jogos, com um empate sem gols diante do Santo André e uma derrota para o São Paulo por 3 a 0, a Inter de Limeira busca reencontrar o caminho da vitória. No momento, ocupa a vice-liderança do Grupo C, com 14 pontos. Até aqui, foram quatro vitórias, dois empates e duas derrotas.

Do outro lado, o Ituano aparece na terceira posição do Grupo A, com seis pontos, um a menos que a Portuguesa, vice-líder. Sem vencer há oito jogos, com cinco derrotas e três empates, o Ituano terá a estreia do técnico Alberto Valentim, que foi apresentado na última terça-feira (27), no comando da equipe.

Mais artigos abaixo

"Equilibrar as fases do jogo. Esse é um trabalho que vamos ter de fazer dividindo essas cinco sessões de treino. Dar total liberdade aos atletas, é lógico que temos alguns conceitos que gostamos e que serão obedecidas taticamente, mas queremos dar total liberdade aos quando tivermos com a bola, com responsabilidade. E fazer um jogo equilibrado, ser um time compacto e aguerrido quando estivermos sem a bola. Sabemos o quão equilibrado é o Campeonato Paulista e temos de estar com a equipe bem equilibrada também, pois os jogos são decididos em detalhes", afirmou o treinador.