Onde assistir a Goiás x Vila Nova ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais das quartas de final da Copa Verde

Equipes entram em campo neste domingo (24), pelo jogo de volta das quartas de final da competição; veja como acompanhar na internet

Pelo clássico regional, o Goiás recebe o Vila Nova na tarde deste domingo (24), às 17h (de Brasília), na Serrinha, em Goiânia, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa Verde 2024. A partida terá transmissão ao vivo do canal oficial do Goiás, no YouTube, com imagens (veja a programação completa aqui).

Valendo vaga nas semis da competição, o Esmeraldino vai atrás da desvantagem após sair perdendo no jogo de ida, por 1 a 0, com gol de Alesson. Em caso de empate no placar agregado, a partida será decidida nas penalidades. O Goiás, de Zé Ricardo, terá desfalque de Breno Herculano, enquanto o Vila não terá Luciano Naninho.