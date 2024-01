Onde assistir a Corinthians x São Paulo ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Paulista

Majestoso será disputado nesta terça-feira (30), na Neo Química Arena; veja como acompanhar na TV e na internet

Corinthians e São Paulo se enfrentam nesta terça-feira (30), a partir das 19h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, pela quarta rodada do Campeonato Paulista 2024. A partida terá transmissão ao vivo da Cazé TV no YouTube e do Paulistão Play no streaming (veja a programação completa aqui).

Após duas derrotas seguidas, o Corinthians se apresenta para o clássico sob pressão. Atualmente, ocupa a segunda posição no Grupo C, com três pontos. O Timão conquistou sua única vitória na rodada de abertura contra o Guarani, com um placar de 1 a 0. Posteriormente, sofreu derrotas frente ao Ituano e ao São Bernardo, ambos os jogos por 1 a 0.

"O jogo de terça vai colocar duas equipes em estágios diferentes, acho que isso é unânime. O São Paulo tem uma equipe pronta e nós estamos em reconstrução. Sei que, quando o juiz apitar, ninguém vai querer saber disso, e não vai ser a primeira vez que uma equipe mais estruturada é vencida por uma que está sendo montada. Não é a primeira vez que uma equipe favorita não ganha e que uma com menos favoritismo ganha", afirmou o técnico Mano Menezes.

Do outro lado, o São Paulo está invicto no Paulistão e divide a liderança do Grupo D com o São Bernardo. Até o momento, o Tricolor conquistou vitórias sobre o Santo André por 3 a 1 e a Portuguesa por 1 a 0, além do empate com o Mirassol por 1 a 1.

Para o confronto, o técnico Thiago Carpini poderá contar com as estreias do lateral-direito Rafinha e do meia Michel Araújo, que foram inscritos no Campeonato Paulista. Vale destacar que será o primeiro clássico de ambas as equipes nesta temporada.

Em 359 Majestosos disputados, o Corinthians soma 133 vitórias, contra 111 do São Paulo, além de 115 empates. No último confronto válido pelo Brasileirão de 2023, o Tricolor saiu vitorioso com um placar de 2 a 1.