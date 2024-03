Onde assistir a Corinthians x Santo André ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Paulista

Equipes entram em campo neste sábado (2), na Neo Química Arena; confira a transmissão e outras informações do jogo

Corinthians e Santo André se enfrentam neste sábado (2), às 16h (de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo, pela 11ª rodada do Campeonato Paulista. A partida terá transmissão ao vivo no streaming do Paulistão Play e da Cazé TV no YouTube (veja a programação completa aqui).

Distante da classificação após a derrota para a Ponte Preta por 1 a 0, o Corinthians ocupa a lanterna do Grupo C, com 10 pontos. A vitória do São Paulo sobre a Inter de Limeira no meio da semana evitou a eliminação antecipada do Timão. Para o confronto, o técnico António Oliveira terá o retorno do capitão Cássio e do atacante Pedro Raul

Do outro lado, o Santo André ainda não venceu no Paulistão. Na lanterna do Grupo A, com cinco pontos, registra cinco empates e cinco derrotas no Paulistão, ocupando a zona de rebaixamento da classificação geral.

