Onde assistir a China x Singapura ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais das Eliminatórias da Ásia

Duas últimas colocadas do Grupo C entram em embate; veja tudo o que você precisa saber

China e Singapura se enfrentam na manhã desta terça-feira (26), às 9h (horário de Brasília), no Olympic Sports Center Stadium, pela 4ª rodada da 2ª fase das Eliminatórias da Ásia. A partida não terá transmissão ao vivo no Brasil, mas a GOAL faz a atualização em tempo real. Você pode ver a programação completa das partidas com transmissãona TV, clicando aqui.

A China vai a campo a fim de evitar o distanciamento da Coreia do Sul na ponta da tabela. Os sul-coreanos, liderados por Heung-min Son, possuem sete pontos somados até aqui, ainda invictos, três a mais que os quatro dos chineses. Entre eles, vem a Tailândia, também fcom quatro, com melhor saldo de gols que a China.

Singapura, enquanto isso, precisa desesperadamente da vitória. Após conceder dez gols nesses três primeiros jogos, a equipe busca a primeira vitória, na lanterna do grupo. Um novo tropeço pode basicamente carimbar uma eliminação antecipada.