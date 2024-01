Onde assistir a Boavista x Botafogo ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Carioca

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (24), no Estádio Eucyzão; veja como acompanhar na TV e na internet

Boavista e Botafogo se enfrentam nesta quarta-feira (24), a partir das 21h30 (de Brasília), no Estádio Eucyzão, em Saquarema, pela terceira rodada do Campeonato Carioca 2024. A partida terá transmissão ao vivo da Band na TV aberta, e do canal GOAT no YouTube (veja a programação completa aqui).

Embalado com duas vitórias e 100% de aproveitamento na Taça Guanabara, o Botafogo está na liderança do torneio, com seis pontos. Até aqui, o Alvinegro venceu o Madureira por 1 a 0 e o Bangu por 2 a 0. Para o confronto desta quarta, o técnico Tiago Nunes não revelou se vai escalar os titulares.

Do outro lado, o Boavista ocupa a oitava posição com três pontos. Após a derrota para o Vasco por 2 a 0 na rodada de estreia, a equipe se recuperou vencendo o Volta Redonda por 3 a 2 na sequência. Em 19 jogos disputados entre as equipes, o Alvinegro soma 10 vitórias contra quatro do Boavista, além de cinco empates. No último encontro válido pelo Cariocão 2023, o Botafogo goleou por 4 a 0.

