Onde assistir a Alemanha x Holanda ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do amistoso

Em amistoso, Alemanha e Holanda se enfrentam nesta terça-feira (26), às 16h45 (de Brasília), Estádio Deutsche Bank Park, em Frankfurt. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV 2 na TV fechada (veja a programação completa).

Após duas derrotas e um empate, a Alemanha reencontrou o caminho da vitória após bater a França por 2 a 0 no último sábado (23). Anfitriã da Eurocopa, os alemães seguem sem contar com Neuer, lesionado. Assim, Ter Stegen será novamente titular.

Do outro lado, a Holanda chega embalada com a goleada aplicada sobre a Escócia por 4 a 0. Nas Eliminatórias da Euro, a seleção garantiu a classificação após terminar na vice-liderança do Grupo B, com 18 pontos. Foram seis vitórias e duas derrotas.

