Onde assistir a Água Santa x Corinthians ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Paulista

Água Santa e Corinthians se enfrentam neste domingo (10), às 16h (de Brasília), no Estádio 1º de Maio, em São Bernardo do Campo, pela última rodada da primeira fase do Campeonato Paulista. A partida terá transmissão ao vivo do Paulistão Play no streaming e da Cazé TV no YouTube (veja a programação completa aqui).

Eliminado da Copa do Brasil após ser derrotado pelo Vasco nos pênaltis, o Água Santa volta as atenções para a disputa do Paulistão. Na terceira posição do Grupo B, com 14 pontos, está na briga por uma vaga nas quartas de final. Além de vencer o Corinthians, precisa torcer para o Santo André vencer a Ponte Preta.

Do outro lado, o Corinthians entra em campo na última rodada apenas para cumprir tabela. Já sem chances de classificação, o Timão ocupa a lanterna do Grupo C, com 13 pontos. Na última rodada, a equipe venceu o Santo André por 3 a 2.

