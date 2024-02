Onde assistir a Strasbourg x PSG ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Francês

Equipes se enfrentam nesta sexta-feira (2) pela 20ª rodada da competição nacional; veja como acompanhar na TV e internet

Strasbourg e PSG se enfrentam na tarde desta sexta-feira, 2, às 17h (horário de Brasília), no Stade de la Meinau, em Estrasburgo - França, pela 20ª rodada do Campeonato Francês. A partida será transmitida pela ESPN , no canal fechado, e Star+ , no streaming (veja a programação completa aqui).

O jogo traz o líder do torneio, PSG, buscando os três pontos para se isolar ainda mais na ponta da tabela, com 44 pontos conquistados, está a seis do vice-líder, Nice. Já os donos da casa fazem uma campanha de meio de tabela, com 25 pontos e ocupando a décima posição.

Na última rodada, ambos ficaram no empate em seus respectivos jogos, o Strasbourg visitou o Clermont e terminaram no 1 a 1, fora casa, enquanto a equipe liderada por Mbappé, tropeçou no Parc des Princes, com o resultado de 2 a 2 contra o Stade Brestois.

Mais artigos abaixo

No histórico de confrontos, são 71partidas disputadas, com grande vantagem para o PSG na série, sendo 40 vitórias contra apenas 12 derrotas, além de outros 19 empates. Outra curiosidade é no quesito gols marcados, com a equipe de Paris balançando as redes 115 vezes e o time do interior anotando 64.