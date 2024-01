Onde assistir a Flamengo x Orlando City ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Amistoso

Equipes se enfrentam neste sábado (27) nos Estados Unidos; veja como acompanhar na internet

Flamengo e Orlando City se enfrentam na tarde deste sábado (27), às 15h (horário de Brasília), no Orlando City Stadium, em Orlando - EUA, para a realização de um amistoso visando o início da temporada 2024 para ambas as equipes. A partida será transmitida pela TNT Sports Brasil , no Youtube (veja a programação completa aqui).

O rubro-negro tem promovido alguns jogos nos Estados Unidos para focar nas principais competições que disputará neste ano. No primeiro amistoso, venceu o Philadelphia Union por 2 a 0, enquanto a equipe B bateu o Audax-RJ na estreia do campeonato carioca.

Já Orlando City se prepara para a nova temporada da MLS e da Liga dos Campeões da CONCACAF.