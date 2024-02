Oitavas de final da Europa League 2023/24: jogos, onde assistir, times, resultados e mais

Os classificados para as oitavas de final da Liga Europa já estão definidos; confira

A fase de grupos da Europa League brindou o público com grandes momentos. O Bayer Leverkusen de Xabi Alonso, por exemplo, dominou a sua chave garantindo 100% de aproveitamento, encantando o continente com um futebol vistoso e eficiente. Ao lado do Leverkusen, outras sete equipes asseguraram a liderança em seus grupos e se classificaram de maneira direta para as oitavas da competição.

Entretanto, as equipes que ocuparam o segundo lugar dos seus respectivos grupos precisaram passar pelos eletrizantes jogos de ida e volta dos play-offs para estar entre os 16 melhores. Esse foi o caso da Roma, que conquistou a classificação nos pênaltis diante do Feyenoord.

Na sequência, a GOAL detalha tudo sobre as oitavas de final da competição

