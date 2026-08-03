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O reforço mais importante: Mourinho espera Rodri com grande ansiedade

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J. Mourinho
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José Mourinho, técnico do Real Madrid, está pressionando a diretoria de seu clube para acelerar os procedimentos de contratação de Rodri, estrela do Manchester City.

O jornal "Sport" afirmou que Mourinho aguarda com impaciência a transferência de Rodri, pois enxerga nele um "jogador de sistema", capaz de fazer todas as outras peças funcionarem em harmonia dentro de campo.

O periódico explicou que o treinador português desempenha um papel central nas negociações para a contratação do meio-campista, que considera um elemento indispensável para conectar as linhas do Real Madrid, depois que a equipe sofreu nos últimos anos com a divisão entre seus setores.

  • RodriGetty Images

    Obsessão após a Copa do Mundo

    Cucurella, Bernardo Silva, Dumfries, Diomandé, Carlos Espí. Os integrantes da comissão técnica do treinador português trabalham a todo vapor para dar certo a revolução pela qual o time vem passando, mas sabem que as amplas mudanças no elenco precisam de um jogador que sirva de elo de ligação entre todos os setores.

    Ao mesmo tempo, o dossiê das saídas será o último elemento a definir o grupo final com o qual Mourinho poderá contar, um treinador que sempre considerou a qualidade na saída de bola uma de suas principais virtudes.

    A negociação de Rodri foi uma daquelas que o Real Madrid poderia ter concluído anteriormente, mas o processo ficou congelado até que Florentino Pérez desse sinal verde para avançar.

    Em Valdebebas, todos consideravam esta negociação uma "questão de tempo", pois a verdadeira transformação do time precisa de um jogador capaz de mudar sozinho o rumo das partidas, e não só isso, mas que também tenha a capacidade de fazer o adversário render menos, algo que Rodri comprovou durante a Copa do Mundo.

    A negociação carrega ainda uma dimensão simbólica, já que Rodri é um dos astros da seleção espanhola campeã da Copa do Mundo, o que sempre aumenta a atratividade e o valor do jogador.

    Já a idade nunca foi motivo de discussão dentro do Real Madrid, pois o clube busca um jogador que ofereça retorno imediato. 

    Mas o que gera preocupação é o preço da negociação, em meio a um mercado de transferências no qual os valores dos jovens talentos atingiram níveis fantasiosos, como ocorre com Diomandé, cujo Leipzig conseguiu impor o maior valor fixo possível em troca de liberá-lo.

    • Publicidade
  • Bournemouth v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    Manchester City está disposto a vender, mas pressiona

    As negociações entre Real Madrid e Manchester City já começaram em relação ao meio-campista, capaz de atuar em uma dupla de volantes, esquema no qual Mourinho costuma se apoiar.

    Mas Rodri provou, ao longo de seus anos sob o comando de Pep Guardiola, que é capaz de jogar com total independência, sem a necessidade de um parceiro fixo no meio-campo. 

    E essa personalidade de liderança e independência é exatamente o que faltou ao Real Madrid desde a saída de Toni Kroos, característica que o clube busca recuperar com a contratação de Rodri.

  • Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    O City quer o maior valor possível

    Ciente da necessidade que o Real Madrid tem do jogador, o Manchester City busca obter o maior retorno financeiro possível com a venda de um atleta que o clube inglês considera já ter cumprido seu valor de investimento.

    O City nunca teve receio de receber propostas, e as célebres declarações de Pep Guardiola ainda ecoam de quando lhe perguntavam sobre o interesse de clubes em Bernardo Silva, momento em que ele respondia: "Que venham, e com dinheiro".

    No Etihad Stadium, os dirigentes do Manchester City estabeleceram um teto inicial de 75 milhões de euros, enquanto o Real Madrid tentará reduzir esse valor durante as negociações.

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  • mourinho(C)Getty Images

    A contratação mais importante para Mourinho

    Embora o Real Madrid tenha conseguido recentemente reforçar sua liquidez financeira com a venda de alguns jogadores, como Gonzalo García, o Manchester City conhece bem a capacidade do clube espanhol de fechar grandes negócios e, por isso, tenta obter o maior benefício financeiro possível.

    Já do ponto de vista esportivo, o valor de Rodri para o Real Madrid é inestimável, sobretudo porque o jogador já havia dado seu aval para a transferência, sob condições contratuais que lhe permitem assinar o último grande contrato de sua carreira profissional.

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