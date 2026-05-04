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O Real Madrid sofreu um duro golpe, já que o lateral precisará ser operado devido a uma lesão que o deixará fora do resto da temporada
Diagnóstico devastador para o zagueiro francês
A situação médica em Valdebebas sofreu mais um revés, já que o clube confirmou uma lesão grave em um de seus principais pilares da defesa. Após uma série de exames médicos, o clube anunciou que Mendy foi diagnosticado com uma lesão no tendão do músculo reto femoral da perna direita.
A lesão ocorreu logo aos dez minutos da partida contra o Espanyol, com a reação imediata do jogador sugerindo uma ruptura significativa.
A ausência de Mendy deixa um grande vazio na defesa em um momento crítico da temporada. O comunicado do clube observou que a condição do jogador permanece em aberto até novos desenvolvimentos, mas o Marca informa que a equipe médica e o jogador já estão avaliando a necessidade de uma intervenção cirúrgica para garantir uma recuperação completa.
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Cirurgia e um longo caminho até a recuperação
Embora o cronograma oficial ainda não esteja definido, os especialistas do clube acreditam que a cirurgia seja o caminho mais lógico a seguir para o ex-jogador do Lyon. Caso ele seja submetido à cirurgia, estima-se que o período de recuperação seja de aproximadamente cinco meses, o que o deixaria de fora da temporada de verão e do início da próxima campanha.
Este último revés marca a quinta lesão de Mendy na temporada, uma estatística que destaca o desgaste físico do elenco. Apesar de sua disponibilidade limitada, seu impacto quando em forma era inegável; ele se destacou notavelmente nas fases eliminatórias da Liga dos Campeões.
O Real Madrid enfrenta uma crescente onda de lesões
A ausência de Mendy é sintomática de um problema muito maior que atualmente assola o Real Madrid. O elenco tem sido dizimado por problemas físicos nas duas últimas temporadas.
Essa tendência tem colocado uma pressão imensa sobre a comissão técnica e o departamento médico, que lutam para escalar um time titular consistente em meio a um calendário de jogos implacável.
A contribuição de Mendy nesta temporada ficou restrita a apenas 448 minutos em nove partidas. Após retornar de uma longa ausência em novembro, durante uma viagem a Atenas, ele se concentrou em recuperar a forma ideal, mas acabou sendo afastado dos gramados mais uma vez.
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Comunicado oficial do clube sobre a situação de Mendy
O Real Madrid divulgou um comunicado médico oficial para esclarecer a situação, afirmando: “Após os exames realizados hoje ao nosso jogador Ferland Mendy pelos Serviços Médicos do Real Madrid, foi-lhe diagnosticada uma lesão no tendão do músculo reto femoral da perna direita. Aguardamos a evolução.”