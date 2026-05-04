O Real Madrid sofreu um duro golpe, já que o lateral precisará ser operado devido a uma lesão que o deixará fora do resto da temporada

A situação médica em Valdebebas sofreu mais um revés, já que o clube confirmou uma lesão grave em um de seus principais pilares da defesa. Após uma série de exames médicos, o clube anunciou que Mendy foi diagnosticado com uma lesão no tendão do músculo reto femoral da perna direita.

A lesão ocorreu logo aos dez minutos da partida contra o Espanyol, com a reação imediata do jogador sugerindo uma ruptura significativa.

A ausência de Mendy deixa um grande vazio na defesa em um momento crítico da temporada. O comunicado do clube observou que a condição do jogador permanece em aberto até novos desenvolvimentos, mas o Marca informa que a equipe médica e o jogador já estão avaliando a necessidade de uma intervenção cirúrgica para garantir uma recuperação completa.