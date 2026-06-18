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Arsenal FC v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final Second LegGetty Images Sport

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O que isso tem a ver com Portugal? Tuchel se coloca em apuros

Inglaterra
Copa do Mundo
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T. Tuchel
R. Martinez
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A recusa do alemão Thomas Tuchel, técnico da Inglaterra, em cantar o hino nacional da seleção inglesa na Copa do Mundo de 2026 gerou uma tempestade de polêmica no país.

Isso contrasta com a atitude do técnico espanhol Roberto Martínez, que entoa o hino português com evidente entusiasmo.

O jornal AS” informou que Tuchel anunciou, antes do confronto da Inglaterra contra a Croácia na primeira rodada da fase de grupos, que não cantaria o hino “God Save the King”.

Com um histórico repleto de tensões políticas e esportivas entre a Alemanha e a Inglaterra, a declaração de Tuchel se espalhou rapidamente, o que provocou uma tempestade midiática nos jornais e meios de comunicação britânicos.

Durante a execução do hino contra a Croácia, os fotógrafos, em vez de focarem nos jogadores, dirigiram-se ao banco de reservas para fotografar Tuchel, que estava sentado com sua comissão técnica e os jogadores reservas, com expressão séria e o rosto voltado para o céu, sem participar do canto, mantendo-se firme em sua posição.

  • Embora ninguém seja obrigado a cantar, e obrigar alguém a isso possa ser inadequado — já que essa pessoa não sente um sentimento de pertencimento nacional ao país —, o respeito pelas bandeiras e pelos hinos é considerado, na cultura esportiva, um símbolo nacional que não deve ser menosprezado.

    Por esse motivo, Roberto Martínez é apresentado como um exemplo contrário, já que aprendeu rapidamente o hino “A Portuguesa”, de Portugal, e o entoa com entusiasmo evidente, apesar de não ser português e de sua única ligação com o país ser seu contrato como técnico da seleção.

    Assim, quer se trate de quem se recusa a cantar ou de quem exagera na reação, os hinos nacionais sempre acabam gerando um debate que vai além do próprio futebol — um debate que parece não ter fim. Mesmo após a vitória por 4 a 2, Tuchel não conseguiu evitar a polêmica.

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