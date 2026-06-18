O que isso tem a ver com Portugal? Tuchel se coloca em apuros

A recusa do alemão Thomas Tuchel, técnico da Inglaterra, em cantar o hino nacional da seleção inglesa na Copa do Mundo de 2026 gerou uma tempestade de polêmica no país.

Isso contrasta com a atitude do técnico espanhol Roberto Martínez, que entoa o hino português com evidente entusiasmo.

O jornal “AS” informou que Tuchel anunciou, antes do confronto da Inglaterra contra a Croácia na primeira rodada da fase de grupos, que não cantaria o hino “God Save the King”.

Com um histórico repleto de tensões políticas e esportivas entre a Alemanha e a Inglaterra, a declaração de Tuchel se espalhou rapidamente, o que provocou uma tempestade midiática nos jornais e meios de comunicação britânicos.

Durante a execução do hino contra a Croácia, os fotógrafos, em vez de focarem nos jogadores, dirigiram-se ao banco de reservas para fotografar Tuchel, que estava sentado com sua comissão técnica e os jogadores reservas, com expressão séria e o rosto voltado para o céu, sem participar do canto, mantendo-se firme em sua posição.