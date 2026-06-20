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Brazil v Haiti: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Pedro Augusto Dias

O que aconteceu com Raphinha? Por que ele foi substituído contra o Haiti?

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Raphinha

Atacante sente dores na coxa direita após gol anulado e deixa o campo ainda no primeiro tempo, dando lugar a Rayan

O atacante Raphinha preocupou os torcedores da seleção brasileira ao deixar o gramado com dores ainda no primeiro tempo da partida contra o Haiti, nesta sexta-feira (19), pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026.

O camisa 11 caiu no campo pouco depois de o Brasil abrir 2 a 0 no placar. Antes da substituição, as imagens da transmissão mostraram o jogador levando a mão à coxa direita, indicando um possível problema muscular. Sem condições de continuar, ele foi substituído por Rayan.

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    O que aconteceu com Raphinha?

    Até o momento, a seleção brasileira não divulgou informações oficiais sobre a gravidade da lesão ou se o atacante passará por exames complementares.

    Antes de deixar a partida, Raphinha já havia participado de um lance importante. Aos 11 minutos do primeiro tempo, ele chegou a balançar as redes, mas o gol foi anulado por impedimento.

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