O que aconteceu com Raphinha? Por que ele foi substituído contra o Haiti?

O atacante Raphinha preocupou os torcedores da seleção brasileira ao deixar o gramado com dores ainda no primeiro tempo da partida contra o Haiti, nesta sexta-feira (19), pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026.

O camisa 11 caiu no campo pouco depois de o Brasil abrir 2 a 0 no placar. Antes da substituição, as imagens da transmissão mostraram o jogador levando a mão à coxa direita, indicando um possível problema muscular. Sem condições de continuar, ele foi substituído por Rayan.