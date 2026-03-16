O ex-técnico Eduard Geyer criticou duramente o Borussia Dortmund pela atuação na partida de volta das eliminatórias da Liga dos Campeões contra a Atalanta de Bergamo. O BVB havia desperdiçado uma vantagem de 2 a 0 no segundo confronto contra os italianos. Na última jogada da partida, um erro do goleiro Gregor Kobel resultou em um pênalti, que a Atalanta converteu, fechando o placar em 4 a 1. Na semana passada, os italianos não tiveram chances na partida de ida das oitavas de final contra o FC Bayern de Munique, perdendo por 1 a 6 no mesmo local.
"O que aconteceu com o Dortmund?": Lenda do futebol critica o BVB
Geyer fez uma comparação entre o BVB e o FCB na revista "kicker" — e, como era de se esperar, ela não foi nada favorável para os amarelos e pretos.
O ex-técnico do Energie Cottbus comentou sobre a vitória de 6 a 1 do time de Munique: “A única surpresa foi a clareza da vitória, e aí a gente tem que se perguntar o que aconteceu com o Borussia Dortmund na rodada anterior, para ter sofrido uma derrota tão grande por 1 a 4 no mesmo local.”
Eduard Geyer: "A diferença de qualidade na Bundesliga é enorme"
Os dois confrontos em Bergamo, com resultados distintos para as duas equipes alemãs, levam, na opinião dele, a uma única conclusão: “Atrás do FC Bayern, que há anos nos representa de forma muito positiva no cenário internacional, a diferença de qualidade na Bundesliga é enorme”, escreveu Geyer.
Na Bundesliga, o time do FCB, comandado pelo técnico Vincent Kompany, está bem à frente após 26 rodadas: a vantagem sobre o Dortmund, que atualmente ocupa o segundo lugar, é de nove pontos. Os muniquenses conquistaram 12 dos últimos 13 campeonatos da Bundesliga: apenas o Bayer Leverkusen conseguiu interromper essa sequência na temporada 2023/24. O Dortmund conquistou o título pela última vez em 2012 e 2013, sob o comando do técnico Jürgen Klopp.
Os jogos de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões:
Galatasaray Liverpool 1 a 0 Newcastle Barcelona 1:1 Atlético de Madrid Tottenham 5:2 Atalanta Bayern de Munique 1:6 Leverkusen Arsenal 1:1 Real Madrid Manchester City 3:0 Bodø/Glimt Sporting 3:0 Paris Saint-Germain Chelsea 5:2
