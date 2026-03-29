"O processo já começou" – Marselha confirma plano de novos investimentos para rivalizar com o PSG

A diretoria do Marselha passará por mais mudanças neste verão com a saída confirmada de Mehdi Benatia. O ex-jogador da seleção marroquina, que atuava como diretor esportivo do clube, deixará oficialmente o cargo assim que a temporada terminar. Embora McCourt já o tivesse convencido a ficar durante uma crise no meio da temporada, a decisão de encerrar definitivamente a relação já foi tomada. McCourt confirmou a situação do diretor esportivo, observando que Benatia está atualmente cumprindo seu período de aviso prévio, que vai até junho. “Medhi é um excelente diretor esportivo. Ele ficará até o final da temporada, e então tudo estará encerrado. Esse é o desejo dele, e foi isso que combinamos”, disse McCourt.