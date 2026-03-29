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"O processo já começou" – Marselha confirma plano de novos investimentos para rivalizar com o PSG
McCourt busca parceiros estratégicos
Em uma entrevista reveladora ao Journal du Dimanche, McCourt abriu as portas para a entrada de novos investimentos no Velódromo. O magnata de Boston, que assumiu o controle do gigante da Ligue 1 em 2016, admitiu que alcançar o próximo nível de competitividade exigirá mais do que apenas seus recursos atuais. McCourt foi transparente quanto às suas ambições para o futuro financeiro do clube. “O próximo nível e, esperamos, o nível mais alto, exigirão investimentos adicionais. Queremos encontrar o parceiro estratégico certo para alcançar isso”, afirmou.
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Chegar ao topo da hierarquia
Além da reestruturação financeira, a prioridade imediata do clube é preencher a vaga no topo da hierarquia executiva. Após a saída do presidente Pablo Longoria no início desta temporada, McCourt está avaliando ativamente os candidatos para conduzir o clube à sua próxima era. Ele confirmou que “o processo já começou” e que o clube está buscando um tipo específico de líder capaz de lidar com a pressão única do Marselha. “Minha preferência é por alguém que conheça bem a França e o Marselha, pois acredito que seja fundamental compreender a cultura do clube”, explicou McCourt. “A pessoa também deve ser um gestor de alto nível e experiente.”
Saída de Benatia confirmada para junho
A diretoria do Marselha passará por mais mudanças neste verão com a saída confirmada de Mehdi Benatia. O ex-jogador da seleção marroquina, que atuava como diretor esportivo do clube, deixará oficialmente o cargo assim que a temporada terminar. Embora McCourt já o tivesse convencido a ficar durante uma crise no meio da temporada, a decisão de encerrar definitivamente a relação já foi tomada. McCourt confirmou a situação do diretor esportivo, observando que Benatia está atualmente cumprindo seu período de aviso prévio, que vai até junho. “Medhi é um excelente diretor esportivo. Ele ficará até o final da temporada, e então tudo estará encerrado. Esse é o desejo dele, e foi isso que combinamos”, disse McCourt.
- AFP
Um olhar desafiador sobre o projeto OM
Apesar da recente turbulência e das frequentes mudanças na liderança, McCourt mantém-se firme em sua convicção de que o clube progrediu significativamente durante sua gestão. Ele rebateu as críticas, destacando a estabilidade de longo prazo que tem procurado proporcionar, em comparação com a época anterior à sua chegada. “O esporte é complicado, eu vivo isso diariamente em nível profissional há mais de vinte anos”, refletiu McCourt. “Mas quando olho para onde o OM estava quando o comprei e onde está agora, é como a noite e o dia.”