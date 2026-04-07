O pesadelo do Real Madrid! Harry Kane iguala um ícone do Bayern de Munique

A participação de Kane na partida de terça-feira era incerta, já que o jogador de 32 anos havia ficado de fora recentemente devido a problemas no tornozelo. No entanto, o técnico do Bayern, Vincent Kompany, acabou podendo contar com seu artilheiro, que marcou com um chute rasteiro de cerca de 20 metros, aproximadamente 20 segundos após o reinício do segundo tempo. Em todas as competições, esse já foi o 49º gol de Kane nesta temporada.

A sequência de Elber com quatro partidas consecutivas na Liga dos Campeões, incluindo participação direta nos gols contra o Real, começou em maio de 2000, quando ele deu uma assistência e marcou um gol na vitória do Bayern por 2 a 1 (que acabou não valendo nada, já que a equipe havia perdido a partida de ida por 2 a 0) na partida de volta das semifinais. Cerca de um ano depois, Elber marcou o gol da vitória por 1 a 0 para o FCB na partida de ida das semifinais em Madri e também marcou na vitória por 2 a 1 na partida de volta. Seguiram-se duas assistências na vitória por 2 a 1 na partida de ida das quartas de final, em abril de 2002.

A sequência de Aubameyang foi alcançada pelo gabonês, que agora joga pelo Olympique de Marselha, vestindo a camisa do Borussia Dortmund entre setembro de 2016 e dezembro de 2017.