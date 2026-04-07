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Real Madrid CF v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First LegGetty Images Sport
Oliver Maywurm

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O pesadelo do Real Madrid! Harry Kane iguala um ícone do Bayern de Munique

Liga dos Campeões
Real Madrid x Bayern de Munique
Real Madrid
Bayern de Munique
H. Kane

O artilheiro do Bayern de Munique, Harry Kane, está se tornando o pesadelo do Real Madrid — e, com seu gol na partida de ida das quartas de final da Liga dos Campeões, igualou o recorde de duas lendas da Bundesliga.

Kane marcou na noite de terça-feira, no Bernabéu, aos 46 minutos, colocando o Bayern em vantagem por 2 a 0. Com isso, o inglês soma agora pelo menos uma participação direta em gols em cada um dos seus últimos quatro jogos da Liga dos Campeões contra o Real (dois gols, duas assistências).

Apenas o lendário atacante do Bayern, Giovane Elber, e o ex-atacante do BVB, Pierre-Emerick Aubameyang, haviam conseguido anteriormente uma sequência semelhante contra o Real.

  • A sequência de Kane começou ainda com a camisa do Tottenham Hotspur, pelo qual ele deu uma assistência na vitória por 3 a 1 contra o Real Madrid, em uma partida da fase de grupos da Liga dos Campeões, em novembro de 2017.

    Em sua primeira temporada pelo Bayern, clube que contratou Kane dos Spurs no verão de 2023 por 95 milhões de euros, o inglês marcou de pênalti o gol que colocou o placar em 2 a 1 no empate por 2 a 2 na partida de ida da semifinal da Liga dos Campeões contra o Real Madrid. Na partida de volta, Kane deu a assistência para o gol de abertura do Bayern, marcado por Alphonso Davies, que quase levou o FCB à final. No entanto, na fase final, os madrilenos conseguiram virar o jogo e venceram por 2 a 1, graças a dois gols de Joselu no final da partida.

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    Harry Kane volta a dar trabalho ao Real Madrid

    A participação de Kane na partida de terça-feira era incerta, já que o jogador de 32 anos havia ficado de fora recentemente devido a problemas no tornozelo. No entanto, o técnico do Bayern, Vincent Kompany, acabou podendo contar com seu artilheiro, que marcou com um chute rasteiro de cerca de 20 metros, aproximadamente 20 segundos após o reinício do segundo tempo. Em todas as competições, esse já foi o 49º gol de Kane nesta temporada.

    A sequência de Elber com quatro partidas consecutivas na Liga dos Campeões, incluindo participação direta nos gols contra o Real, começou em maio de 2000, quando ele deu uma assistência e marcou um gol na vitória do Bayern por 2 a 1 (que acabou não valendo nada, já que a equipe havia perdido a partida de ida por 2 a 0) na partida de volta das semifinais. Cerca de um ano depois, Elber marcou o gol da vitória por 1 a 0 para o FCB na partida de ida das semifinais em Madri e também marcou na vitória por 2 a 1 na partida de volta. Seguiram-se duas assistências na vitória por 2 a 1 na partida de ida das quartas de final, em abril de 2002.

    A sequência de Aubameyang foi alcançada pelo gabonês, que agora joga pelo Olympique de Marselha, vestindo a camisa do Borussia Dortmund entre setembro de 2016 e dezembro de 2017.

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