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O Manchester City apresenta uma nova proposta de contrato a Rodri em meio ao interesse do Real Madrid
O City busca garantir o jogador-chave do meio-campo
O City iniciou negociações com Rodri para renovar seu contrato, a fim de pôr fim à crescente incerteza sobre seu futuro no Etihad Stadium. O jogador de 29 anos tem sido o coração indispensável da equipe de Pep Guardiola desde sua chegada em 2019, mas seu contrato atual está previsto para expirar em 2027. Fabrizio Romano informa que novas condições estão agora em discussão, já que o clube está determinado a evitar um cenário em que seu craque entre nos últimos 12 meses de contrato, especialmente com a atração do Santiago Bernabéu pairando sobre as negociações.
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Real Madrid está de olho em uma contratação para o verão
A maior ameaça às esperanças do City de manter o meio-campista vem da capital espanhola. O Real Madrid é admirador de longa data do ex-jogador do Atlético de Madrid e, segundo relatos, está acompanhando de perto sua situação. Embora o City prefira mantê-lo, há o reconhecimento de que o jogador pode se sentir tentado a voltar à cidade onde nasceu. De acordo com Romano, a decisão cabe inteiramente ao jogador e à sua família. Caso ele recuse a proposta, uma grande transferência no verão pode estar por vir.
Rodri abre as portas para um retorno à La Liga
As especulações foram alimentadas pela própria avaliação sincera de Rodri sobre seus objetivos profissionais. O meio-campista pouco fez para acalmar os rumores que o ligam a uma transferência para o Santiago Bernabéu. Rodri afirmou: “Tenho mais um ano de contrato; chegará um momento em que teremos que sentar e conversar.” Quando questionado especificamente sobre o interesse do Real Madrid, ele acrescentou: “Não se pode recusar os melhores clubes do mundo.
“Gostaria de voltar à La Liga — ainda acompanho o campeonato. Não tinha planejado jogar fora da Espanha, mas surgiu a oportunidade no City. A Premier League é o meu ponto fraco e um campeonato emocionante, mas é muito exigente. Ela leva você ao limite. Estou lá há sete anos e percebo que o tempo está passando. Mas, por enquanto, estou muito feliz lá.”
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Lutando pela boa forma e pelos troféus
O meio-campista passou por uma temporada difícil do ponto de vista físico, tendo sido titular em apenas 14 partidas da Premier League devido a problemas persistentes de condição física. Apesar disso, ele continua sendo fundamental para as ambições do City, que ocupa a segunda posição na tabela, a apenas dois pontos do líder Liverpool. Apesar disso, ele continua sendo fundamental para as ambições do City, que ocupa a segunda posição na tabela, a nove pontos do líder Arsenal. A equipe de Guardiola se prepara agora para enfrentar o Liverpool nas quartas de final da FA Cup no sábado.