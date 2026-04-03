O Manchester City apresenta uma nova proposta de contrato a Rodri em meio ao interesse do Real Madrid

As especulações foram alimentadas pela própria avaliação sincera de Rodri sobre seus objetivos profissionais. O meio-campista pouco fez para acalmar os rumores que o ligam a uma transferência para o Santiago Bernabéu. Rodri afirmou: “Tenho mais um ano de contrato; chegará um momento em que teremos que sentar e conversar.” Quando questionado especificamente sobre o interesse do Real Madrid, ele acrescentou: “Não se pode recusar os melhores clubes do mundo.

“Gostaria de voltar à La Liga — ainda acompanho o campeonato. Não tinha planejado jogar fora da Espanha, mas surgiu a oportunidade no City. A Premier League é o meu ponto fraco e um campeonato emocionante, mas é muito exigente. Ela leva você ao limite. Estou lá há sete anos e percebo que o tempo está passando. Mas, por enquanto, estou muito feliz lá.”