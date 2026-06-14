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Netherlands v Japan: Group F - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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O Japão nunca desiste: Kamada empata com a Holanda aos 89 minutos

Países Baixos x Japão
Japão
Países Baixos
Copa do Mundo

Acompanhe conosco AO VIVO a primeira rodada da Copa do Mundo de 2026.

Copa do Mundo de 2026

Holanda x Japão 2 a 2

Gols: 51' van Dijk (P), 57' Nakamura (J), 65' Summerville (P), 89' Kamada (J)


A Holanda de Ronald Koeman estreia na Copa do Mundo com um empate em 2 a 2, sofrendo uma virada no jogo-chave do Grupo F: às 22h (horário da Itália), a Oranje sofreu o empate em 2 a 2 aos 89' contra o Japão de Hajime Moriyasu, no AT&T Stadium, em Arlington, Virgínia, devido a um gol fortuito de Kamada, com o ex-jogador da Lazio desviando de nuca o cabeceio de Ogawa. O grande confronto entre as duas favoritas do grupo viu Malen, Dumfries e companheiros abrirem duas vezes o placar contra os japoneses, que se apresentam como a zebra do torneio e querem chegar o mais longe possível: van Dijk e Summerville marcaram com duas assistências de Gravenberch, com o 1 a 1 de Nakamura, eleito o melhor em campo da partida, no meio. A liderança do grupo ainda está em aberto, aguardando também o confronto entre Suécia e Tunísia, marcado para esta noite.




  • OS OBJETIVOS E OS DESTAQUES:

    89' - O JAPÃO EMPATA, KAMADA! Ogawa cabeceia após um escanteio, e a bola bate acidentalmente na cabeça do ex-jogador da Lazio, que engana o goleiro holandês e marca o 2 a 2.


    73' - Mais uma vez Gakpo, quase faz o 3 a 1 com um chute rasteiro do centro-esquerda.


    68' - Kubo a um passo do empate, com um grande chute de direita de fora da área.


    67' - Gakpo faz tudo sozinho e chega à área, mas é bloqueado no último momento.


    65' - VANTAGEM PARA A HOLANDA, SUMMERVILLE! O ponta do West Ham recebe de Gravenberch, como de costume, centra pela esquerda e chuta com efeito, surpreendendo Suzuki e marcando o 2 a 1 para a Oranje.


    57' - EMPATE DO JAPÃO, NAKAMURA! Recebe de Kubo, grande chute de direita de fora da área que surpreende Verbruggen, e já está 1 a 1.


    51' - GOL DA HOLANDA, VAN DIJK! Décimo terceiro gol pela Oranje para o capitão: cabeçada precisa dentro da área, após cruzamento da direita de Gravenberch, passando por Watanabe.


    45'+2' - Outra cabeçada de Malen em escanteio, outra defesa de Suzuki


    44' - Oportunidade do Japão! Ueba avança pela direita, acelera e chuta, mas a bola sai muito cruzada.


    42' - Belo chute de Nakamura após cruzamento de Watanabe: chute de direita que passa rente à trave direita de Verbruggen.


    34' - A Holanda tenta duas vezes de cabeça, primeiro com Malen e depois com Van de Ven, mas Suzuki faz uma grande defesa.


    3' - Holanda a um passo do gol! Malen recebe a bola na área e gira rapidamente: grande chute e resposta esplêndida de Suzuki, que manda para escanteio.

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  • O RESULTADO:

    Holanda x Japão 2 a 2

    Gols: 51' van Dijk (H), 57' Nakamura (J), 64' Summerville (H), 89' Kamada (J)


    HOLANDA (4-2-3-1): Verbruggen; Dumfries, van de Ven, van Dijk, van Hecke; Gravenberch (a partir dos 81' Aké), de Jong, Reijnders (a partir dos 70' Timber); Summerville (a partir dos 70' Koopmeiners), Malen (a partir dos 70' Depay), Gakpo (a partir dos 85' Brobbey). Técnico: Koeman


    JAPÃO (3-4-2-1): Suzuki; Watanabe (a partir dos 75' Tomiyasu), Taniguchi, Ito; Doan (a partir dos 76' Sugawara), Kamada, Sano, Nakamura; Kubo (a partir dos 75' Ogawa), Maeda (a partir dos 66' Ito); Ueda (a partir dos 84' Shiogai). Técnico: Moriyasu.


    Árbitro: Elfath (EUA)

    Cartões amarelos: Summerville (O), Depay (O), van de Ven (O).

    Expulsos: -

    Assistências: Gravenberch (O), Kubo (G), Gravenberch (O), Ogawa (G).

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