Os debates sobre estratégias defensivas possivelmente arriscadas não abalaram os protagonistas de ambas as equipes. Em vez disso, eles afirmaram, como se fosse um mantra, que não pretendiam se desviar de sua linha de jogo. Prefere-se enfatizar os pontos fortes a se preocupar com eventuais fraquezas. Nesse intervalo, o PSG empatou em 2 a 2 com o FC Lorient no campeonato francês, e o FC Bayern empatou em 3 a 3 com o 1. FC Heidenheim na Bundesliga; para os muniquenses, foi o encerramento de uma semana com onze gols sofridos em três jogos.

E se eles levarem mais dois, três ou quatro gols na partida de volta contra o PSG? Então terão que marcar três, quatro ou cinco – isso certamente não será um problema. Essa foi a máxima do FC Bayern após a derrota na partida de ida. Nesse sentido, o 0 a 1 logo no início, marcado por Ousmane Dembélé, foi apenas um choque moderado. Mais uma vez em desvantagem, vamos lá com os gols! Lá vamos nós de novo! O FC Bayern precisava agora de pelo menos dois gols e a única pergunta era: quando vai sair o primeiro?

Mas então, a princípio, não aconteceu nada. Surpreendentemente, o placar ainda estava 0 a 1 aos sete minutos de jogo, assim como aos nove, no intervalo e também após 90 minutos. Só bem no final do tempo de acréscimo é que Harry Kane marcou o gol de empate. Tarde, tarde demais. O FC Bayern está fora da Liga dos Campeões.