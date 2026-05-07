5 a 4: a semifinal com mais gols da história da Liga dos Campeões, o “jogo do século”. O Paris Saint-Germain e o Bayern de Munique proporcionaram, na última terça-feira, no Parque dos Príncipes, em Paris, um espetáculo como o mundo do futebol não via há muito tempo. E tudo indicava que esse espetáculo simplesmente continuaria oito dias depois, em Munique.
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O impensável aconteceu contra o PSG! Esse problema pegou o Bayern de Munique, de Vincent Kompany, completamente de surpresa
Os debates sobre estratégias defensivas possivelmente arriscadas não abalaram os protagonistas de ambas as equipes. Em vez disso, eles afirmaram, como se fosse um mantra, que não pretendiam se desviar de sua linha de jogo. Prefere-se enfatizar os pontos fortes a se preocupar com eventuais fraquezas. Nesse intervalo, o PSG empatou em 2 a 2 com o FC Lorient no campeonato francês, e o FC Bayern empatou em 3 a 3 com o 1. FC Heidenheim na Bundesliga; para os muniquenses, foi o encerramento de uma semana com onze gols sofridos em três jogos.
E se eles levarem mais dois, três ou quatro gols na partida de volta contra o PSG? Então terão que marcar três, quatro ou cinco – isso certamente não será um problema. Essa foi a máxima do FC Bayern após a derrota na partida de ida. Nesse sentido, o 0 a 1 logo no início, marcado por Ousmane Dembélé, foi apenas um choque moderado. Mais uma vez em desvantagem, vamos lá com os gols! Lá vamos nós de novo! O FC Bayern precisava agora de pelo menos dois gols e a única pergunta era: quando vai sair o primeiro?
Mas então, a princípio, não aconteceu nada. Surpreendentemente, o placar ainda estava 0 a 1 aos sete minutos de jogo, assim como aos nove, no intervalo e também após 90 minutos. Só bem no final do tempo de acréscimo é que Harry Kane marcou o gol de empate. Tarde, tarde demais. O FC Bayern está fora da Liga dos Campeões.
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Manuel Neuer: “Hoje simplesmente não fomos eficazes”
O que faltou aos jogadores de Munique nesta partida de volta foi perguntado a Joshua Kimmich logo em seguida. “Os gols”, respondeu ele. Na verdade, algo banal, mas para o FC Bayern, nestes últimos meses, um problema até certo ponto sensacional, pois totalmente novo. Que os muniqueses fracassem por causa de muitos gols sofridos, tudo bem. Mas por causa de poucos gols marcados, isso parecia impensável.
Michael Olise, Harry Kane e Luis Diaz vinham marcando gols com a mesma naturalidade com que Uli Hoeneß distribui torta de maçã. Aqui, um novo recorde de gols na Bundesliga; ali, a marca de 100 gols no total ultrapassada. No total, o FC Bayern marcou 175 gols nos 52 jogos oficiais disputados até agora nesta temporada, ou seja, uma média bem acima de três.
Mas, justamente na partida mais importante, os muniquenses deixaram a desejar na precisão. Foi apenas a quarta vez nesta temporada que marcaram menos de dois gols em uma partida e a primeira vez em onze jogos. “Hoje simplesmente não fomos letais”, afirmou o goleiro Manuel Neuer. “No ataque, não fomos claros o suficiente.”
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Luis Enrique: "Hoje, nossa defesa foi melhor do que nosso ataque"
Após a vantagem inicial, os parisienses, compreensivelmente, optaram por uma abordagem tática mais sensata, recuaram um pouco e limitaram-se a contra-ataques, que, no entanto, ou não foram levados adiante com a devida determinação, ou fracassaram diante do excelente Neuer. Enquanto isso, o Bayern de Munique cercava a área adversária com muita posse de bola — cada vez mais furioso, mas também cada vez mais desesperado, estimulado por algumas decisões arbitrais controversas.
Repetidamente, Luis Diaz, Michael Olise e Jamal Musiala partiam em dribles. Repetidamente, os cruzamentos ou chutes que se seguiam eram imprecisos. O PSG permitiu alguns chutes, mas quase nenhum de posições perigosas. Os 18 chutes do FC Bayern somaram um valor xG de apenas 1,4 gols esperados. O artilheiro Harry Kane se desgastou em duelos até seu gol no final da partida e controlou muitas bolas, mas não representou perigo.
“Não tivemos muitas chances de gol realmente claras, daquelas em que dizemos: ‘Essa é 100%’”, analisou Neuer. As melhores chances foram desperdiçadas por Olise (27’) e Jonathan Tah (45’+3). Segundo o técnico Vincent Kompany, o PSG “defendeu incrivelmente bem os cruzamentos e o espaço atrás da defesa”. O diretor esportivo Max Eberl comentou: “Nunca tivemos realmente muito tempo para nos posicionar. Quando conseguíamos, voltávamos rapidinho para a área e os pressionávamos ali. Mas mesmo assim eles defenderam perfeitamente.”
E assim, no final, Luis Enrique acabou fazendo um julgamento igualmente incomum sobre sua equipe, assim como os muniquenses fizeram sobre a deles. Enrique resumiu: “Hoje nossa defesa foi melhor do que nosso ataque.” Graças a essa impressionante atuação defensiva, os parisienses chegam à final contra o Arsenal provavelmente como favoritos ainda mais claros do que se tivessem exibido mais uma exibição ofensiva.