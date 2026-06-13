"O golpe do código de barras"... Como a FIFA enche as arquibancadas da Copa do Mundo com fantasmas?!

A Fifa se recusa a reconhecer a existência de uma crise na comercialização de ingressos, baseando-se nas declarações de seu presidente, Gianni Infantino, de que “todos os jogos estão esgotados” após ter recebido mais de meio bilhão de pedidos de compra.

Mas a realidade no terreno revela uma manobra inteligente para criar a “ilusão de escassez”; lotes de ingressos são retidos para serem colocados à venda a preços elevados posteriormente, o que estimula o mercado de especulação (scalpers).

Isso se assemelha exatamente ao esquema Ponzi na economia, um sistema fraudulento famoso que depende da atração de novos investidores para movimentar seus fundos e pagar os lucros dos investidores antigos, criando uma “ilusão de sucesso financeiro” e de prosperidade contínua, enquanto a verdade é que o sistema está vazio por dentro e entrará em colapso assim que o fluxo de novos compradores cessar.

No caso da Copa do Mundo, vemos que a FIFA criou primeiro uma demanda falsa ao anunciar números astronômicos de pedidos de compra, para gerar um pânico coletivo (FOMO) e iludir o público com a ideia de que os ingressos estavam se esgotando, o que atrai os especuladores (scalpers) a comprá-los com o objetivo de lucrar, assim como os novos investidores que injetam dinheiro na rede.

O resultado desastroso se dá nos jogos menos populares, quando esses especuladores não conseguem encontrar torcedores de verdade para comprá-los, deixando os assentos vazios e levando o sistema visual ao colapso total, depois que a FIFA já garantiu seus lucros completos com os especuladores cujas vítimas se esgotaram.

Poucos dias antes do início de alguns confrontos, as plataformas já registraram a presença de mais de 10 mil ingressos à venda no mercado de revenda para a partida entre Estados Unidos e Paraguai; ingressos comprados por especuladores com o objetivo de lucrar, mas que não encontraram quem os comprasse.

Na filosofia digital da FIFA, o torcedor que comprou o ingresso do exterior e não compareceu por algum motivo é um “presente tático” que eleva o valor de mercado do torneio, mesmo que as arquibancadas de Guadalajara ou Los Angeles pareçam testemunhar um “mercado mundial” que vende números... e carece de pessoas.