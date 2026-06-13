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Korea Republic v Czechia: Group A - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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"O golpe do código de barras"... Como a FIFA enche as arquibancadas da Copa do Mundo com fantasmas?!

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"A armadilha do FOMO e a lei de Ponzi"... Como a FIFA cria um tráfego falso nos portais digitais da Copa do Mundo?

Por trás do brilho dos recordes de que se vangloria a Federação Internacional de Futebol (FIFA) na atual janela de transferências da Copa do Mundo, as telas de transmissão televisiva mundial transmitem uma realidade visual “sem graça”.

E a cena recorrente nos estádios que sediam a Copa do Mundo de 2026 levanta um ponto de interrogação tático e midiático: em quem acreditamos? Nas lentes das câmeras que captam milhares de assentos vazios, ou nos dados oficiais da FIFA que garantem que as arquibancadas estão quase explodindo de tanta gente?

A contradição ficou clara na partida entre Coreia do Sul e República Tcheca, na cidade mexicana de Guadalajara; o comunicado oficial anunciou a presença de 44.985 espectadores em um estádio cuja capacidade máxima é de apenas 45.664 lugares!

Matematicamente, o espaço vazio não ultrapassa 700 lugares, mas visualmente, a linha do meio-campo sofria de um claro “desertamento da torcida”, como se os torcedores tivessem decidido boicotar a câmera principal da partida.

  • Korea Republic v Czechia: Group A - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Lista das empresas patrocinadoras

    O que passa despercebido por muitos é que os assentos mais visíveis nas telas — especialmente aqueles próximos ao gramado — não pertencem ao torcedor apaixonado que compra seu ingresso nas bilheterias do clube ou no site oficial, mas sim são vagas reservadas antecipadamente para as grandes empresas patrocinadoras e parceiros comerciais da FIFA.

    De acordo com o jornal “The Athletic”, esses assentos se transformam, nas primeiras fases eliminatórias, em algo semelhante a “ações sem valor”; as empresas as compram e as distribuem como incentivos ou convites para empresários ou convidados VIP, e esses geralmente não encontram motivação esportiva para viajar milhares de quilômetros para assistir a uma partida da fase de grupos entre duas equipes de segunda linha.

    No entanto, esse ingresso é registrado eletronicamente e contabilizado como “presença oficial” nos servidores da FIFA, pois foi vendido e pago, mas o assento permanece vazio diante de milhões de espectadores diante das telas.

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  • FIFA World Cup 2026 Venues - Los Angeles StadiumGetty Images Sport

    Campos híbridos

    A outra dimensão da crise, segundo a reportagem da "The Athletic", é essencialmente logística e arquitetônica, e está relacionada à natureza dos estádios anfitriões, especialmente nos Estados Unidos; pois muitas dessas gigantescas estruturas foram originalmente construídas para se adequarem às dimensões do futebol americano (NFL), um esporte jogado em áreas muito mais estreitas do que o futebol clássico.

    A ampliação do gramado para atender aos rigorosos padrões internacionais da FIFA obrigou os engenheiros a realizar “cirurgias táticas” na estrutura dos estádios, que consistiram na remoção de fileiras inteiras de assentos da arquibancada e na alteração da capacidade dos estádios.

    Por exemplo, o estádio “SoFi”, em Los Angeles, perdeu milhares de assentos em relação à sua capacidade tradicional para se transformar em um estádio híbrido da Copa do Mundo. A isso somam-se os enormes espaços ocupados pela mídia internacional e pelos gigantescos painéis publicitários, o que torna o cálculo da capacidade real do estádio algo complexo e mutável com o passar dos dias.

  • Mexico v South Africa: Group A - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    A "pirâmide de Ponzi popular"... Quem está comprando essa ilusão?

    A Fifa se recusa a reconhecer a existência de uma crise na comercialização de ingressos, baseando-se nas declarações de seu presidente, Gianni Infantino, de que “todos os jogos estão esgotados” após ter recebido mais de meio bilhão de pedidos de compra.

    Mas a realidade no terreno revela uma manobra inteligente para criar a “ilusão de escassez”; lotes de ingressos são retidos para serem colocados à venda a preços elevados posteriormente, o que estimula o mercado de especulação (scalpers).

    Isso se assemelha exatamente ao esquema Ponzi na economia, um sistema fraudulento famoso que depende da atração de novos investidores para movimentar seus fundos e pagar os lucros dos investidores antigos, criando uma “ilusão de sucesso financeiro” e de prosperidade contínua, enquanto a verdade é que o sistema está vazio por dentro e entrará em colapso assim que o fluxo de novos compradores cessar.

    No caso da Copa do Mundo, vemos que a FIFA criou primeiro uma demanda falsa ao anunciar números astronômicos de pedidos de compra, para gerar um pânico coletivo (FOMO) e iludir o público com a ideia de que os ingressos estavam se esgotando, o que atrai os especuladores (scalpers) a comprá-los com o objetivo de lucrar, assim como os novos investidores que injetam dinheiro na rede.

    O resultado desastroso se dá nos jogos menos populares, quando esses especuladores não conseguem encontrar torcedores de verdade para comprá-los, deixando os assentos vazios e levando o sistema visual ao colapso total, depois que a FIFA já garantiu seus lucros completos com os especuladores cujas vítimas se esgotaram.

    Poucos dias antes do início de alguns confrontos, as plataformas já registraram a presença de mais de 10 mil ingressos à venda no mercado de revenda para a partida entre Estados Unidos e Paraguai; ingressos comprados por especuladores com o objetivo de lucrar, mas que não encontraram quem os comprasse.

    Na filosofia digital da FIFA, o torcedor que comprou o ingresso do exterior e não compareceu por algum motivo é um “presente tático” que eleva o valor de mercado do torneio, mesmo que as arquibancadas de Guadalajara ou Los Angeles pareçam testemunhar um “mercado mundial” que vende números... e carece de pessoas.

  • Soccer Fans Gather To Watch The United States' First World Cup Match Against ParaguayGetty Images News

    A psicologia do "FOMO" (medo de ficar de fora)... Como a FIFA manipula o sistema de filas digitais?

    A manipulação no mercado de transferências da Copa do Mundo não se limita aos luxuosos escritórios das empresas patrocinadoras, mas se estende para exercer uma espécie de “engenharia psicológica” sobre o torcedor comum por meio do que é conhecido como a psicologia do “medo de perder a oportunidade” (FOMO).

    A FIFA sabe muito bem que um produto que parece escasso e difícil de conseguir automaticamente ganha valor na consciência coletiva, mesmo que seja uma partida entre duas equipes sem grande história no futebol.

    Essa tática psicológica fica clara no “sistema de filas digitais” imposto pela Federação Internacional durante os períodos de venda de ingressos; onde o torcedor se depara com uma tela que informa que há centenas de milhares de pessoas na fila, o que o leva, consciente ou inconscientemente, a comprar qualquer ingresso disponível sem pensar nos custos logísticos ou na distância.

    Essa “escassez fabricada” visa não apenas garantir a venda antecipada dos ingressos, mas também proteger a imagem mental da Copa do Mundo como o evento mais procurado do planeta.

    A ironia chocante reside no fato de que, após o fechamento “totalmente bem-sucedido” dessas janelas digitais, a verdade explode nas plataformas de revenda legais e ilegais; onde milhares de ingressos a preços baixos para jogos como Estados Unidos x Paraguai inundam o mercado, revelando que as longas filas da FIFA não passavam de uma armadilha psicológica que colocou a entidade em um impasse de “assentos frios” e arquibancadas vazias que expõem todo o jogo.