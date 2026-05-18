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Manchester United v Liverpool - Premier LeagueGetty Images Sport
Mohamed Saeed

Traduzido por

O gol do Manchester United não deveria ter sido validado devido à mão de Bryan Mbeumo, e o chefe da PGMOL, Howard Webb, pede desculpas ao Nottingham Forest

Manchester United
Nottingham Forest
Premier League
B. Mbeumo
V. Pereira

O Nottingham Forest recebeu um pedido formal de desculpas do chefe da PGMOL, Howard Webb, após a polêmica decisão de validar um gol do Manchester United durante o confronto da Premier League deste domingo, em Old Trafford. O órgão de arbitragem admitiu que o gol de Matheus Cunha deveria ter sido anulado devido a uma clara mão de Bryan Mbeumo na jogada que antecedeu o lance.

  • Webb admite erro de arbitragem

    Em uma iniciativa direta para lidar com as repercussões da partida de domingo, Webb entrou em contato com os dirigentes do Nottingham Forest na segunda-feira para reconhecer que foi cometido um erro, segundo reportagem do The Telegraph.

    O chefe da PGMOL admitiu que o árbitro Michael Salisbury e a equipe de arbitragem agiram incorretamente ao validar o gol, apesar de uma infração óbvia cometida por Mbeumo antes que a bola chegasse a Cunha.

    A polêmica decorre de um momento em que Mbeumo pareceu usar o braço direito para controlar a bola, proporcionando uma vantagem crucial que levou ao gol. Apesar da análise do oficial do VAR, Peter Bankes, o gol foi surpreendentemente validado, provocando indignação tanto no banco do Forest quanto entre os comentaristas.

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  • FBL-ENG-PR-CHELSEA-NOTTINGHAM FORESTAFP

    O técnico do Nottingham Forest pede maior clareza nas regras

    O técnico do Nottingham Forest, Vitor Pereira, ficou furioso após a derrota por 3 a 2 e aproveitou a coletiva de imprensa pós-jogo para exigir uma reunião de alto nível para discutir a aplicação das regras do jogo.

    “Para mim, foi mão, muito claro. É triste não terem anulado o gol. Para mim, foi a decisão que decidiu o jogo”, afirmou Pereira. “Essas são as dúvidas que temos no momento na Premier League sobre a decisão final. Com a mão, não sabemos quando é mão ou não.”

  • Neville e Shearer criticam a decisão

    A arbitragem em Old Trafford foi alvo de duras críticas por parte de comentaristas de renome, que ficaram surpresos com o fato de a intervenção do VAR não ter levado à anulação do gol. O ex-capitão do Manchester United, Gary Neville, foi particularmente contundente na Sky Sports, descrevendo a decisão como “um choque” e afirmando que ficaria “furioso se aquele gol fosse validado”.

    Alan Shearer ecoou esses sentimentos, classificando o incidente como “vergonhoso”, à medida que crescia o consenso de que o Forest havia sido injustamente penalizado.

    Embora o Centro de Partidas daPremier League tenha inicialmente afirmado que a mão foi “acidental”, o pedido de desculpas posterior de Webb confirma que a interpretação técnica utilizada naquele dia não atendeu aos padrões exigidos para uma decisão tão crucial em uma competição de alto nível.

  • Manchester United v Nottingham Forest - Premier LeagueGetty Images Sport

    Implicações financeiras para a Forest

    Os pontos perdidos em Old Trafford podem ter repercussões financeiras significativas para o Forest. Os pagamentos por desempenho da Premier League são distribuídos com base na classificação final do campeonato, e a diferença entre terminar apenas uma ou duas posições acima pode significar milhões de libras para os resultados financeiros de um clube.

    O clube tem sido alvo de várias decisões questionáveis desde que retornou à elite em 2022, e este último pedido de desculpas pouco contribuirá para amenizar a frustração de ter perdido a chance de um resultado positivo contra o United. A equipe de Pereira buscará agora canalizar essa raiva para a última partida da temporada, quando receberá o Bournemouth na tarde de domingo.

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