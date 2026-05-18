O gol do Manchester United não deveria ter sido validado devido à mão de Bryan Mbeumo, e o chefe da PGMOL, Howard Webb, pede desculpas ao Nottingham Forest

Em uma iniciativa direta para lidar com as repercussões da partida de domingo, Webb entrou em contato com os dirigentes do Nottingham Forest na segunda-feira para reconhecer que foi cometido um erro, segundo reportagem do The Telegraph.

O chefe da PGMOL admitiu que o árbitro Michael Salisbury e a equipe de arbitragem agiram incorretamente ao validar o gol, apesar de uma infração óbvia cometida por Mbeumo antes que a bola chegasse a Cunha.

A polêmica decorre de um momento em que Mbeumo pareceu usar o braço direito para controlar a bola, proporcionando uma vantagem crucial que levou ao gol. Apesar da análise do oficial do VAR, Peter Bankes, o gol foi surpreendentemente validado, provocando indignação tanto no banco do Forest quanto entre os comentaristas.