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O gol do Manchester United não deveria ter sido validado devido à mão de Bryan Mbeumo, e o chefe da PGMOL, Howard Webb, pede desculpas ao Nottingham Forest
Webb admite erro de arbitragem
Em uma iniciativa direta para lidar com as repercussões da partida de domingo, Webb entrou em contato com os dirigentes do Nottingham Forest na segunda-feira para reconhecer que foi cometido um erro, segundo reportagem do The Telegraph.
O chefe da PGMOL admitiu que o árbitro Michael Salisbury e a equipe de arbitragem agiram incorretamente ao validar o gol, apesar de uma infração óbvia cometida por Mbeumo antes que a bola chegasse a Cunha.
A polêmica decorre de um momento em que Mbeumo pareceu usar o braço direito para controlar a bola, proporcionando uma vantagem crucial que levou ao gol. Apesar da análise do oficial do VAR, Peter Bankes, o gol foi surpreendentemente validado, provocando indignação tanto no banco do Forest quanto entre os comentaristas.
- AFP
O técnico do Nottingham Forest pede maior clareza nas regras
O técnico do Nottingham Forest, Vitor Pereira, ficou furioso após a derrota por 3 a 2 e aproveitou a coletiva de imprensa pós-jogo para exigir uma reunião de alto nível para discutir a aplicação das regras do jogo.
“Para mim, foi mão, muito claro. É triste não terem anulado o gol. Para mim, foi a decisão que decidiu o jogo”, afirmou Pereira. “Essas são as dúvidas que temos no momento na Premier League sobre a decisão final. Com a mão, não sabemos quando é mão ou não.”
Neville e Shearer criticam a decisão
A arbitragem em Old Trafford foi alvo de duras críticas por parte de comentaristas de renome, que ficaram surpresos com o fato de a intervenção do VAR não ter levado à anulação do gol. O ex-capitão do Manchester United, Gary Neville, foi particularmente contundente na Sky Sports, descrevendo a decisão como “um choque” e afirmando que ficaria “furioso se aquele gol fosse validado”.
Alan Shearer ecoou esses sentimentos, classificando o incidente como “vergonhoso”, à medida que crescia o consenso de que o Forest havia sido injustamente penalizado.
Embora o Centro de Partidas daPremier League tenha inicialmente afirmado que a mão foi “acidental”, o pedido de desculpas posterior de Webb confirma que a interpretação técnica utilizada naquele dia não atendeu aos padrões exigidos para uma decisão tão crucial em uma competição de alto nível.
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Implicações financeiras para a Forest
Os pontos perdidos em Old Trafford podem ter repercussões financeiras significativas para o Forest. Os pagamentos por desempenho da Premier League são distribuídos com base na classificação final do campeonato, e a diferença entre terminar apenas uma ou duas posições acima pode significar milhões de libras para os resultados financeiros de um clube.
O clube tem sido alvo de várias decisões questionáveis desde que retornou à elite em 2022, e este último pedido de desculpas pouco contribuirá para amenizar a frustração de ter perdido a chance de um resultado positivo contra o United. A equipe de Pereira buscará agora canalizar essa raiva para a última partida da temporada, quando receberá o Bournemouth na tarde de domingo.