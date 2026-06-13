O craque do Paris se afasta do Barcelona

Parece que o futuro do jogador Bradley Barcola está longe do Paris Saint-Germain, depois de ter perdido grande parte de sua importância na escalação titular do técnico Luis Enrique.
Parkola ouviu várias propostas, mas tudo indica que sua saída do Parque dos Príncipes não será iminente, já que ele está atualmente ocupado participando da Copa do Mundo.
O jornal “Sport” informou que o nome de Parkola foi associado a uma transferência para o Barcelona, que busca reforços para o ataque.
No entanto, após a contratação de Anthony Gordon, a intenção do clube catalão passou a se limitar à contratação de um atacante puro, tendo Julián Álvarez como principal alvo.
As previsões indicam que a venda de Barkola, cujo valor pode ultrapassar os 70 milhões de euros, está mais inclinada para a Premier League.
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