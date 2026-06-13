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FBL-FRA-LIGUE1-PSG-METZAFP

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O craque do Paris se afasta do Barcelona

Mercado da bola
Campeonato Francês
PSG
Barcelona
La Liga
B. Barcola
França

Parece que o futuro do jogador Bradley Barcola está longe do Paris Saint-Germain, depois de ter perdido grande parte de sua importância na escalação titular do técnico Luis Enrique.

Parkola ouviu várias propostas, mas tudo indica que sua saída do Parque dos Príncipes não será iminente, já que ele está atualmente ocupado participando da Copa do Mundo.

O jornal “Sport” informou que o nome de Parkola foi associado a uma transferência para o Barcelona, que busca reforços para o ataque.

No entanto, após a contratação de Anthony Gordon, a intenção do clube catalão passou a se limitar à contratação de um atacante puro, tendo Julián Álvarez como principal alvo.

As previsões indicam que a venda de Barkola, cujo valor pode ultrapassar os 70 milhões de euros, está mais inclinada para a Premier League. 

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    Três times da Premier League estão de olho em Parkola

    A conta “Djameel” na plataforma X, conhecida por acompanhar de perto as notícias do Paris Saint-Germain, confirmou que o jogador despertou o interesse de clubes ingleses e que o Barcelona não está entre os clubes que se movimentaram para contratá-lo.

    Na verdade, essas informações descartam a transferência do jogador para o Barcelona neste verão, embora não descartem sua saída do Paris Saint-Germain.

    De acordo com as mesmas fontes, Parkola preferiu se concentrar em sua participação com a seleção francesa na Copa do Mundo, e não se espera que haja novidades imediatas sobre seu futuro no momento.

    No Barcelona, reconhecem bem a qualidade do jogador francês, mas o clube já investiu na posição de ponta ao contratar Anthony Gordon. 

    Parkola é alvo de grande interesse por parte dos clubes Liverpool, Arsenal e Manchester United, e os três clubes já se informaram sobre sua situação e entraram em contato com seu entorno.

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