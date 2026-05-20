O Bayern de Munique quer investir pesado no Manchester City

No entanto, há vários obstáculos que dificultam uma transferência tão sensacional. Em primeiro lugar, a defesa do Bayern de Munique está muito bem servida com Dayot Upamecano e Jonathan Tah. Além disso, Josip Stanisic também pode atuar nessa posição.

Embora Hiroki Ito e Min-Jae Kim sejam considerados candidatos a venda no verão, o Der Rekordmeister, na verdade, definiu as posições de lateral-direito e ala-esquerdo como prioridades de transferência. No cenário ideal, deve chegar um jogador ofensivo que possa atuar tanto como reserva de Harry Kane quanto como concorrente de Luis Diaz.

Nesse sentido, Anthony Gordon, do Newcastle United, seria o principal alvo de transferência. Recentemente, Charles De Ketelaere, da Atalanta Bergamo, também foi citado como possível candidato para o Bayern. Para a posição de lateral-direito, há meses circulam rumores sobre uma transferência de Givairo Read, do Feyenoord.

Todos esses jogadores custam muito dinheiro. Portanto, é muito improvável que o Bayern faça de tudo para contratar Gvardiol. Afinal, o jogador de 24 anos mudou-se do Leipzig para o Manchester em 2023 por nada menos que 90 milhões de euros e ainda tem contrato até 2028. De acordo com o Transfermarkt, ele vale 70 milhões de euros. No City, ele se tornou imediatamente titular sob o comando do técnico Pep Guardiola e, além disso, passou a atuar cada vez mais como lateral-esquerdo.