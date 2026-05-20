Segundo o Sport1, que costuma ser confiável, Josko Gvardiol estaria exigindo sua saída do Manchester City. O zagueiro estaria interessado em uma transferência para o Bayern. De acordo com a notícia, o jogador de 24 anos é um “grande fã” do Bayern e já teria despertado o interesse do gigante alemão antes mesmo de sua transferência do RB Leipzig para o Manchester City em 2023.
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O Bayern de Munique quer investir pesado no Manchester City
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No entanto, há vários obstáculos que dificultam uma transferência tão sensacional. Em primeiro lugar, a defesa do Bayern de Munique está muito bem servida com Dayot Upamecano e Jonathan Tah. Além disso, Josip Stanisic também pode atuar nessa posição.
Embora Hiroki Ito e Min-Jae Kim sejam considerados candidatos a venda no verão, o Der Rekordmeister, na verdade, definiu as posições de lateral-direito e ala-esquerdo como prioridades de transferência. No cenário ideal, deve chegar um jogador ofensivo que possa atuar tanto como reserva de Harry Kane quanto como concorrente de Luis Diaz.
Nesse sentido, Anthony Gordon, do Newcastle United, seria o principal alvo de transferência. Recentemente, Charles De Ketelaere, da Atalanta Bergamo, também foi citado como possível candidato para o Bayern. Para a posição de lateral-direito, há meses circulam rumores sobre uma transferência de Givairo Read, do Feyenoord.
Todos esses jogadores custam muito dinheiro. Portanto, é muito improvável que o Bayern faça de tudo para contratar Gvardiol. Afinal, o jogador de 24 anos mudou-se do Leipzig para o Manchester em 2023 por nada menos que 90 milhões de euros e ainda tem contrato até 2028. De acordo com o Transfermarkt, ele vale 70 milhões de euros. No City, ele se tornou imediatamente titular sob o comando do técnico Pep Guardiola e, além disso, passou a atuar cada vez mais como lateral-esquerdo.
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Só essa versatilidade e o fato de ele ser canhoto já poderiam torná-lo novamente interessante para o Bayern, já que, internamente, as dúvidas sobre Alphonso Davies estariam aumentando. Desde que sofreu uma ruptura do ligamento cruzado com lesão na cartilagem, em março de 2025, o canadense não consegue mais voltar à boa forma. Recentemente, ele sofreu uma grave lesão muscular pela terceira vez em três meses e teme não poder disputar a Copa do Mundo em seu próprio país. Como alternativa a Davies, o Bayern já estaria de olho em Nathaniel Brown, do Eintracht Frankfurt.
Gvardiol também passou por momentos difíceis nesta temporada. No início deste ano, ele sofreu uma fratura na tíbia e só voltou aos gramados em meados de maio, bem a tempo para a Copa do Mundo. Apesar da longa lesão, Gvardiol conseguiu entrar na seleção de 26 jogadores da Croácia e, muito provavelmente, também desempenhará um papel importante na defesa.
No City, sob o comando de Guardiola, Gvardiol era praticamente sempre titular, desde que estivesse em forma. Resta saber se isso mudará caso uma nova era se inicie no verão e Enzo Maresca assuma o lugar de Guardiola.