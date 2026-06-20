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FC Barcelona v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

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O balanço das conquistas... A Copa do Mundo agrava ainda mais as dores do Barcelona

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A Copa do Mundo se transforma em um pesadelo na Catalunha... e Hans Flick avalia os danos

A Copa do Mundo de 2026 já começa a lançar sua sombra sobre o Barcelona, depois que vários de seus jogadores da seleção nacional sofreram lesões precoces durante a participação com suas seleções, num momento em que o clube catalão aguarda o restante da competição com crescente preocupação.

O Barcelona conta com 16 jogadores participando da Copa do Mundo, que está sendo disputada nos Estados Unidos, no Canadá e no México; no entanto, os primeiros dias da competição já viram três jogadores sofrerem lesões ou dores musculares, o que despertou preocupações da comissão técnica e da diretoria esportiva, segundo reportagem publicada pelo jornal espanhol “Marca”.

Além disso, a sucessão de lesões dessa forma reflete a intensidade do esforço físico que os jogadores do Barça realizaram ao longo da última temporada para conquistar a dobradinha do campeonato e da Supercopa nacionais.

  • Araujo

    O zagueiro uruguaio Ronald Araújo foi o primeiro a ser afetado, tendo sido obrigado a deixar o concentramento da seleção de seu país antes do início do torneio e retornar ao Barcelona para se submeter a tratamento devido a uma lesão muscular na panturrilha.

    Araújo ainda não disputou nenhum minuto com a seleção uruguaia comandada por Marcelo Bielsa, depois de ter ficado de fora da partida de estreia contra a Arábia Saudita, e sua participação no próximo confronto contra Cabo Verde ainda não está definida. Bielsa já havia assumido a responsabilidade pela lesão sofrida pelo jogador.

    • Publicidade

  • De Jong

    Já o holandês Frenkie de Jong tem sua participação na partida da seleção de seu país contra a Suécia em dúvida, depois que o técnico Ronald Koeman revelou que ele está com um problema físico.

    Koeman afirmou: “Frenkie está sentindo um desconforto na região abdominal inferior.”

    O meio-campista holandês já havia sentido esse problema durante a primeira partida de sua seleção no torneio, contra o Japão, no dia 14 de junho, jogo em que atuou os 90 minutos completos.

  • Ravenia

    Recentemente, foi a vez do brasileiro Rafinha, que se viu obrigado a deixar a partida da seleção de seu país contra o Haiti, na segunda rodada, antes do fim do primeiro tempo, mais precisamente aos 40 minutos, após sentir dores musculares na parte posterior da perna direita.

    A Seleção Brasileira confirmou que o jogador passará por exames médicos adicionais para determinar a natureza da lesão e o possível tempo de afastamento, em meio a receios de que a lesão possa afetar sua permanência no torneio.

  • Yamal

    As preocupações não se limitam apenas aos jogadores lesionados, já que Lamine Yamal continua agindo com cautela em relação à sua condição física após a lesão que o afastou das últimas rodadas da La Liga.

    O jovem ponta atuou por cerca de 20 minutos na partida da Espanha contra Cabo Verde e admitiu que ainda não está totalmente pronto para disputar um jogo inteiro.

    Em declarações à televisão espanhola, Yamal disse: “Estou pronto para o que o técnico quiser, mas não estou pronto para disputar uma partida inteira. Acho que é muito cedo para jogar 90 minutos, e não há necessidade disso. Ainda estou passando por uma fase de adaptação, e este não é o momento certo para disputar uma partida inteira.”