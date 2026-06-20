O balanço das conquistas... A Copa do Mundo agrava ainda mais as dores do Barcelona

A Copa do Mundo de 2026 já começa a lançar sua sombra sobre o Barcelona, depois que vários de seus jogadores da seleção nacional sofreram lesões precoces durante a participação com suas seleções, num momento em que o clube catalão aguarda o restante da competição com crescente preocupação.

O Barcelona conta com 16 jogadores participando da Copa do Mundo, que está sendo disputada nos Estados Unidos, no Canadá e no México; no entanto, os primeiros dias da competição já viram três jogadores sofrerem lesões ou dores musculares, o que despertou preocupações da comissão técnica e da diretoria esportiva, segundo reportagem publicada pelo jornal espanhol “Marca”.

Além disso, a sucessão de lesões dessa forma reflete a intensidade do esforço físico que os jogadores do Barça realizaram ao longo da última temporada para conquistar a dobradinha do campeonato e da Supercopa nacionais.