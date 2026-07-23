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O Aston Villa anuncia a contratação de Alejandro Garnacho, vindo do Chelsea
Emery contrata principal alvo para o ataque
O jogador de 22 anos chega ao Villa Park por meio de um contrato de empréstimo válido por toda a temporada, após uma passagem pelo Stamford Bridge em que teve dificuldades para manter um desempenho consistente. Emery expressou sua satisfação com a contratação, declarando no site oficial do clube: “Estamos muito satisfeitos com o Alejandro. Ele é muito talentoso, jovem e nos mostrou sua vontade de contribuir com o nosso projeto. Estamos realmente felizes.”
Embora a transferência inicial seja por empréstimo, relatos indicam que o acordo inclui uma cláusula de compra obrigatória, o que poderia tornar a transferência definitiva caso metas específicas relacionadas ao desempenho sejam alcançadas durante a temporada de 2026-27.
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Análise da eliminação do Chelsea
A saída de Garnacho do Chelsea ocorre depois que o clube garantiu a contratação de Morgan Rogers, do Villa, em uma transação recorde de 117 milhões de libras. O Chelsea havia contratado Garnacho em setembro passado, em uma transação de 40 milhões de libras, vindo do Manchester United, clube no qual ele havia passado pelas categorias de base e disputado 144 partidas pelo time principal antes de sua transferência em 2025. Apesar de ter disputado 43 partidas pelo Chelsea na última temporada, o ponta acabou sendo considerado excedente. Durante sua passagem por Stamford Bridge, o argentino conseguiu marcar apenas oito gols e dar quatro assistências em todas as competições.
A intensa campanha de contratações do Villa
A contratação de Garnacho faz parte de uma estratégia de reforços mais ampla que transformou o Villa Park em um centro de atividades neste verão. Ele se torna a quarta grande contratação desta janela de transferências, após as contratações de Johan Manzambi, João Gomes e Modou Keba Cisse. Esse influxo de talentos está sendo financiado por uma impressionante série de vendas de jogadores, com o clube gerando quase 200 milhões de libras em receita com as saídas. Nomes de destaque, como Youri Tielemans e Donyell Malen, deixaram o clube, dando a Emery a liberdade financeira para buscar perfis específicos, como Garnacho, a fim de melhorar a dinâmica do elenco.
Garnacho deve se juntar a um time que está em alta, aproveitando o ímpeto de uma campanha notável. O Villa teve uma temporada brilhante na última campanha, conquistando o troféu da Liga Europa e garantindo o quarto lugar na Premier League, o que assegurou sua participação na Liga dos Campeões na próxima temporada. Graças ao triunfo na Liga Europa, o time agora se prepara para enfrentar o Paris Saint-Germain, vencedor da Liga dos Campeões, na Supercopa da UEFA, no dia 12 de agosto.
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Perspectivas futuras no Villa Park
Caso a transferência definitiva seja concretizada, Garnacho já teria, segundo relatos, acordado previamente um contrato de quatro anos com o Aston Villa. Esse compromisso de longo prazo destaca a confiança que o clube deposita em sua capacidade de se tornar um pilar do sucesso futuro da equipe. O acordo também tem importância para o Manchester United, que, segundo relatos, teria direito a 10% da taxa de revenda em qualquer futura transferência definitiva, devido aos termos estabelecidos quando ele se transferiu originalmente para o Chelsea em 2025.
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