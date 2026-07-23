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Alejandro Garnacho Aston Villa 2026Getty Images
Khaled Mahmoud

Traduzido por

O Aston Villa anuncia a contratação de Alejandro Garnacho, vindo do Chelsea

Mercado da bola
A. Garnacho
Aston Villa
Chelsea
Premier League

O Aston Villa confirmou oficialmente a chegada de Alejandro Garnacho, vindo do Chelsea, enquanto Unai Emery continua a reformular seu elenco para a nova temporada. O jogador da seleção argentina chega ao Villa Park por meio de um contrato inicial de empréstimo de uma temporada, que inclui um plano estruturado para uma permanência definitiva na região de West Midlands.

  • Emery contrata principal alvo para o ataque

    O jogador de 22 anos chega ao Villa Park por meio de um contrato de empréstimo válido por toda a temporada, após uma passagem pelo Stamford Bridge em que teve dificuldades para manter um desempenho consistente. Emery expressou sua satisfação com a contratação, declarando no site oficial do clube: “Estamos muito satisfeitos com o Alejandro. Ele é muito talentoso, jovem e nos mostrou sua vontade de contribuir com o nosso projeto. Estamos realmente felizes.”

    Embora a transferência inicial seja por empréstimo, relatos indicam que o acordo inclui uma cláusula de compra obrigatória, o que poderia tornar a transferência definitiva caso metas específicas relacionadas ao desempenho sejam alcançadas durante a temporada de 2026-27.





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  • Alejandro Garnacho Chelsea 2025-26 FA CupGetty

    Análise da eliminação do Chelsea

    A saída de Garnacho do Chelsea ocorre depois que o clube garantiu a contratação de Morgan Rogers, do Villa, em uma transação recorde de 117 milhões de libras. O Chelsea havia contratado Garnacho em setembro passado, em uma transação de 40 milhões de libras, vindo do Manchester United, clube no qual ele havia passado pelas categorias de base e disputado 144 partidas pelo time principal antes de sua transferência em 2025. Apesar de ter disputado 43 partidas pelo Chelsea na última temporada, o ponta acabou sendo considerado excedente. Durante sua passagem por Stamford Bridge, o argentino conseguiu marcar apenas oito gols e dar quatro assistências em todas as competições.


  • A intensa campanha de contratações do Villa

    A contratação de Garnacho faz parte de uma estratégia de reforços mais ampla que transformou o Villa Park em um centro de atividades neste verão. Ele se torna a quarta grande contratação desta janela de transferências, após as contratações de Johan Manzambi, João Gomes e Modou Keba Cisse. Esse influxo de talentos está sendo financiado por uma impressionante série de vendas de jogadores, com o clube gerando quase 200 milhões de libras em receita com as saídas. Nomes de destaque, como Youri Tielemans e Donyell Malen, deixaram o clube, dando a Emery a liberdade financeira para buscar perfis específicos, como Garnacho, a fim de melhorar a dinâmica do elenco.

    Garnacho deve se juntar a um time que está em alta, aproveitando o ímpeto de uma campanha notável. O Villa teve uma temporada brilhante na última campanha, conquistando o troféu da Liga Europa e garantindo o quarto lugar na Premier League, o que assegurou sua participação na Liga dos Campeões na próxima temporada. Graças ao triunfo na Liga Europa, o time agora se prepara para enfrentar o Paris Saint-Germain, vencedor da Liga dos Campeões, na Supercopa da UEFA, no dia 12 de agosto.



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  • Chelsea v Manchester City - Emirates FA Cup FinalGetty Images Sport

    Perspectivas futuras no Villa Park

    Caso a transferência definitiva seja concretizada, Garnacho já teria, segundo relatos, acordado previamente um contrato de quatro anos com o Aston Villa. Esse compromisso de longo prazo destaca a confiança que o clube deposita em sua capacidade de se tornar um pilar do sucesso futuro da equipe. O acordo também tem importância para o Manchester United, que, segundo relatos, teria direito a 10% da taxa de revenda em qualquer futura transferência definitiva, devido aos termos estabelecidos quando ele se transferiu originalmente para o Chelsea em 2025.


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