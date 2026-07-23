O Aston Villa anuncia a contratação de Alejandro Garnacho, vindo do Chelsea

A contratação de Garnacho faz parte de uma estratégia de reforços mais ampla que transformou o Villa Park em um centro de atividades neste verão. Ele se torna a quarta grande contratação desta janela de transferências, após as contratações de Johan Manzambi, João Gomes e Modou Keba Cisse. Esse influxo de talentos está sendo financiado por uma impressionante série de vendas de jogadores, com o clube gerando quase 200 milhões de libras em receita com as saídas. Nomes de destaque, como Youri Tielemans e Donyell Malen, deixaram o clube, dando a Emery a liberdade financeira para buscar perfis específicos, como Garnacho, a fim de melhorar a dinâmica do elenco.

Garnacho deve se juntar a um time que está em alta, aproveitando o ímpeto de uma campanha notável. O Villa teve uma temporada brilhante na última campanha, conquistando o troféu da Liga Europa e garantindo o quarto lugar na Premier League, o que assegurou sua participação na Liga dos Campeões na próxima temporada. Graças ao triunfo na Liga Europa, o time agora se prepara para enfrentar o Paris Saint-Germain, vencedor da Liga dos Campeões, na Supercopa da UEFA, no dia 12 de agosto.







