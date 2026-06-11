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O árbitro da Copa do Mundo Omar Artan, que está suspenso, foi designado para apitar a final da Supercopa da UEFA entre PSG e Aston Villa
A UEFA atribui a Artan uma final importante após a recusa do visto para os EUA
Em uma reviravolta surpreendente, a UEFA confirmou que Artan será o árbitro da partida de abertura da temporada entre o PSG e o Aston Villa, no dia 12 de agosto. O jogo, que será disputado em Salzburgo, marca um momento significativo para a arbitragem africana, com Artan se tornando o primeiro árbitro do continente a comandar uma grande final da UEFA.
A nomeação ocorre poucos dias depois de Artan ter sido forçado a retornar à Somália. Ele havia chegado a Miami para se juntar à base de árbitros da Copa do Mundo, mas foi impedido pela Agência de Proteção de Fronteiras e Alfândega dos EUA. Um comunicado das autoridades citou “preocupações com a verificação de antecedentes” como motivo para sua remoção, uma decisão que gerou amplo debate no mundo do futebol.
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Ceferin elogia o "excelente" dirigente somali
O presidente da UEFA, Aleksander Ceferin, manifestou abertamente seu apoio a Artan, destacando a qualidade do árbitro em detrimento das recentes questões relacionadas à fronteira. “Omar Artan é um excelente árbitro, jovem, mas já experiente, que provou seu valor no mais alto nível competitivo da Confederação Africana de Futebol”, afirmou Ceferin. “O futebol existe para conectar as pessoas, e a UEFA quer demonstrar seu respeito a Omar e às suas habilidades excepcionais como árbitro, que lhe renderam uma indicação tão prestigiosa.”
A iniciativa é vista como uma demonstração direta de solidariedade por parte do órgão regulador do futebol europeu. Ceferin acrescentou: “Sou grato ao meu amigo, o presidente da CAF, Patrice Motsepe, por apoiar entusiasticamente nossa iniciativa.” A nomeação faz parte de um Memorando de Entendimento assinado entre a UEFA e a CAF para incentivar a cooperação em diversas áreas, incluindo a arbitragem.
Presidente da FIFA pede aos críticos que "relaxem" em relação à sua ausência na Copa do Mundo
Embora a UEFA tenha intervindo, Artan continua de fora da Copa do Mundo devido à impossibilidade logística de instalá-lo em outro local. A ESPN informou que seria “impraticável” para o árbitro atuar a partir do México ou do Canadá, já que todos os treinamentos e reuniões preparatórias principais estão centralizados na Flórida. O presidente da FIFA, Gianni Infantino, tem enfrentado críticas por não ter conseguido resolver o impasse com o visto.
Infantino pediu aos observadores que “calmassem e relaxassem” quando questionado sobre a situação, observando que a FIFA “não controla tudo”. Apesar de não ter uma função na Copa do Mundo neste verão, o pedigree de Artan é indiscutível na África, onde ele foi recentemente nomeado o Árbitro Masculino do Ano da CAF de 2025. Entre as partidas mais notáveis que ele apitou está a segunda partida da final da Liga dos Campeões da CAF de 2025-26.
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O futebol africano comemora uma nomeação histórica
Motsepe saudou a decisão como uma vitória da capacidade do esporte de unir diferentes regiões. “Omar Artan deixou a Somália e todo o povo do continente africano extremamente orgulhosos”, afirmou. “O fato de ele ter recebido o Prêmio de Árbitro do Ano da CAF 2025 e ter sido nomeado árbitro da Copa do Mundo da FIFA 2026 são um reconhecimento de sua habilidade de arbitragem de nível mundial e do respeito internacional de que goza.”
A final da Supercopa em Salzburgo servirá agora como uma importante plataforma para Artan provar suas credenciais no cenário europeu. Motsepe concluiu: “Esta é uma grande honra para Omar Artan e para os árbitros africanos, além de ser um excelente exemplo do futebol, que aproxima e une pessoas da África, da Europa e de todo o mundo.”