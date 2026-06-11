O árbitro da Copa do Mundo Omar Artan, que está suspenso, foi designado para apitar a final da Supercopa da UEFA entre PSG e Aston Villa

Em uma reviravolta surpreendente, a UEFA confirmou que Artan será o árbitro da partida de abertura da temporada entre o PSG e o Aston Villa, no dia 12 de agosto. O jogo, que será disputado em Salzburgo, marca um momento significativo para a arbitragem africana, com Artan se tornando o primeiro árbitro do continente a comandar uma grande final da UEFA.

A nomeação ocorre poucos dias depois de Artan ter sido forçado a retornar à Somália. Ele havia chegado a Miami para se juntar à base de árbitros da Copa do Mundo, mas foi impedido pela Agência de Proteção de Fronteiras e Alfândega dos EUA. Um comunicado das autoridades citou “preocupações com a verificação de antecedentes” como motivo para sua remoção, uma decisão que gerou amplo debate no mundo do futebol.