Noir lamenta ter devolvido a esperança ao Real... e evita responder à pergunta sobre a Copa do Mundo

Por outro lado, Neuer recusou-se veementemente a discutir a possibilidade de seu retorno à seleção alemã, em meio aos preparativos da Mannschaft para a Copa do Mundo de 2026, apesar de seu desempenho notável, que o tornou o destaque da partida contra o Real Madrid.

Questionado sobre o assunto na zona mista após a partida, o goleiro de 40 anos disse: “Queremos abordar esse assunto agora? Como já disse anteriormente: não vamos discutir isso aqui agora. Como jogamos hoje? Foi uma atuação incrível, e não estamos falando aqui da seleção nacional. Já disse o que tinha a dizer e, no momento, estou focado no Bayern de Munique”.

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Neuer confirmou que seu foco total está voltado para a partida de volta contra o Real Madrid, ressaltando que a vitória na partida de ida representa um passo importante que deve ser consolidado na Allianz Arena.