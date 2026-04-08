Noir lamenta ter devolvido a esperança ao Real... e evita responder à pergunta sobre a Copa do Mundo

O goleiro alemão Manuel Neuer lamentou que o Bayern de Munique não tenha conseguido encerrar a partida de ida das quartas de final da Liga dos Campeões contra o Real Madrid, na noite de terça-feira, com um placar superior a 2 a 1, ao mesmo tempo em que destacou a dificuldade da tarefa na partida de volta, na Allianz Arena.
Neuer disse em declarações após a partida: “É uma pena que o jogo não tenha terminado em 2 a 0. Sabemos muito bem o quão perigoso é o Real Madrid. Eles também tiveram boas oportunidades e desperdiçaram algumas delas, por isso estamos felizes com a vitória aqui no Bernabéu, antes de tudo. Mas a tarefa será muito difícil em Munique”.