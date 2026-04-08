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Noir lamenta ter devolvido a esperança ao Real... e evita responder à pergunta sobre a Copa do Mundo

Real Madrid x Bayern de Munique
Real Madrid
Bayern de Munique
Liga dos Campeões
M. Neuer
Alemanha x Costa do Marfim
Alemanha
Costa do Marfim
Copa do Mundo
Espanha
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Costa do Marfim
Canadá

O goleiro veterano alerta seus companheiros antes do confronto na Allianz Arena

O goleiro alemão Manuel Neuer lamentou que o Bayern de Munique não tenha conseguido encerrar a partida de ida das quartas de final da Liga dos Campeões contra o Real Madrid, na noite de terça-feira, com um placar superior a 2 a 1, ao mesmo tempo em que destacou a dificuldade da tarefa na partida de volta, na Allianz Arena.

Neuer disse em declarações após a partida: “É uma pena que o jogo não tenha terminado em 2 a 0. Sabemos muito bem o quão perigoso é o Real Madrid. Eles também tiveram boas oportunidades e desperdiçaram algumas delas, por isso estamos felizes com a vitória aqui no Bernabéu, antes de tudo. Mas a tarefa será muito difícil em Munique”.

  • Aviso sério... “Tudo é possível”

    O goleiro do Bayern acrescentou: “O Real Madrid conta com alguns dos melhores jogadores do mundo, que possuem grande velocidade e habilidades excepcionais no drible e no finalização, o que torna difícil defendê-los”.

    E enfatizou: “Se mantivermos a coesão e a proximidade entre nós, será mais fácil; mas se dermos espaço para confrontos individuais, a situação se torna extremamente complicada. É muito gratificante jogar com este time e com a comissão técnica. Tudo é possível.”

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  • A pergunta difícil: qual é a missão da Copa do Mundo?

    Por outro lado, Neuer recusou-se veementemente a discutir a possibilidade de seu retorno à seleção alemã, em meio aos preparativos da Mannschaft para a Copa do Mundo de 2026, apesar de seu desempenho notável, que o tornou o destaque da partida contra o Real Madrid.

    Questionado sobre o assunto na zona mista após a partida, o goleiro de 40 anos disse: “Queremos abordar esse assunto agora? Como já disse anteriormente: não vamos discutir isso aqui agora. Como jogamos hoje? Foi uma atuação incrível, e não estamos falando aqui da seleção nacional. Já disse o que tinha a dizer e, no momento, estou focado no Bayern de Munique”.

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    Neuer confirmou que seu foco total está voltado para a partida de volta contra o Real Madrid, ressaltando que a vitória na partida de ida representa um passo importante que deve ser consolidado na Allianz Arena.

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