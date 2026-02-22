Goal.com
Santos v Cruzeiro - Brasileirao 2025Getty Images Sport
Joaquim Lira Viana

Neymar jogou bem contra o Novorizontino, na eliminação dramática do Santos no Campeonato Paulista 2026?

Grêmio Novorizontino marca gol no último minuto dos acréscimos para garantir a classificação para a semifinal; veja como o Santos e Neymar jogaram nas quartas de final do Paulistão

Neste domingo (22), o Santos perdeu de 2 a 1 para o Novorizontino nas quartas de final do Campeonato Paulista 2026, resultando em sua eliminação da competição. O Peixe havia sido o oitavo colocado na fase de pontos corridos, enquanto o Tigre liderou em pontos a primeira fase da competição, terminando na primeira colocação.

A partida teve sua primeira bola nas redes após um erro de Neymar: o camisa 10 recebeu uma cobrança de lateral perto de sua área e errou o passe, levando ao roubo de bola dos adversários e, após um cruzamento rasteiro na área, gol de Rômulo para o Novorizontino. O Santos persistiu e empatou com um gol da entrada da área de Gabriel Bontempo, aos 65 minutos, após Gabigol furar a bola. 

O jogo seguiu dramático até o final, e quando parecia que a disputa de pênaltis seria iminente, o meio-campista do Novorizontino, Léo Naldi, subiu mais alto que a defesa para cabecear no canto do gol de Gabriel Brazão, garantindo a classificação do Tigre para a próxima fase.

Esta foi a primeira partida de Neymar jogando os 90 minutos desde 7 de dezembro de 2025. Apesar da derrota e da eliminação no Paulistão, ele conseguiu render contra o Novorizontino? Ou deixou a desejar?

A GOAL analisa logo abaixo.

  • Santos v Cruzeiro - Brasileirao 2025Getty Images Sport

    Como Neymar jogou?

    Em sua volta ao time titular do Santos, a atuação de Neymar foi abaixo do esperado. O erro no início do jogo, que foi um equívoco tanto pelo passe fraco quanto pelo seu posicionamento incorreto, acabou originando a jogada que resultou no primeiro gol do Novorizontino ainda no primeiro tempo, em um momento no qual a partida era travada e com poucas finalizações no alvo. 

    Apesar de o time santista ter maior posse de bola ao longo do confronto (67%), a equipe adversária foi mais eficiente e perigosa, finalizando mais vezes (19, contra 10 do Santos) e explorando justamente as falhas na saída de jogo do Peixe, incluindo a do camisa 10. 

    Na segunda etapa, Neymar ainda tentou participar mais da construção ofensiva e chegou a levar perigo em uma finalização defendida pelo goleiro, mas teve atuação discreta diante da forte marcação e não conseguiu evitar a derrota por 2 a 1, que culminou na eliminação santista do Campeonato Paulista.

    Ao todo, ele gerou uma grande chance, deu três passes decisivos (isto é, um passe para o chute de um companheiro) e finalizou duas vezes. Dos seis cruzamentos que tentou, acertou apenas um deles, e dos 59 passes tentados, acertou 43 (resultando em 73% de aproveitamento). 

    Sua atuação ruim foi um mau primeiro passo para a busca por uma vaga na Copa do Mundo de 2026. Se Neymar tiver uma temporada igual à de 2025, cheia de lesões e altos e baixos dentro de campo, não é difícil vê-lo aposentando ao final do ano — coisa que ele, certamente, está tentando evitar.

  • Athletico Paranaense v Santos - Brasileirao 2026Getty Images Sport

    O que Vojvoda disse sobre a atuação de Neymar?

    Após a derrota do Santos, o treinador Juan Pablo Vojvoda afirmou sobre a atuação de Neymar na partida: "Neymar está muito bem fisicamente, ele completa todos os treinos e hoje fez os 90 minutos do ano pela primeira vez. Eu confio muito nele. O jogo dele vai fluir e evoluir jogo a jogo. E eu sou o responsável para que a confiança venha. São jogadores de muita qualidade, confio muito nele e confio em cada jogador do elenco. Vai estimular os jogadores, e ele mesmo vai se cobrar para conseguir os objetivos que tem traçados no Santos e na Seleção."

    Sobre a dura eliminação de sua equipe nos acréscimo da partida, o técnico argentino disse: "Fomos eliminados numa partida de primeiro tempo baixo. O segundo tempo melhorou em produção de jogo e finalizações. Isso ligado à campanha do Paulistão. Tivemos diferentes problemas que fomos solucionando com o decorrer do Paulistão. Jogadores que saíram, jogadores que chegaram e tivemos que encaixar rapidamente. Bom, foi feito."

