Neymar jogou bem contra o Novorizontino, na eliminação dramática do Santos no Campeonato Paulista 2026?

Neste domingo (22), o Santos perdeu de 2 a 1 para o Novorizontino nas quartas de final do Campeonato Paulista 2026, resultando em sua eliminação da competição. O Peixe havia sido o oitavo colocado na fase de pontos corridos, enquanto o Tigre liderou em pontos a primeira fase da competição, terminando na primeira colocação.

A partida teve sua primeira bola nas redes após um erro de Neymar: o camisa 10 recebeu uma cobrança de lateral perto de sua área e errou o passe, levando ao roubo de bola dos adversários e, após um cruzamento rasteiro na área, gol de Rômulo para o Novorizontino. O Santos persistiu e empatou com um gol da entrada da área de Gabriel Bontempo, aos 65 minutos, após Gabigol furar a bola.

O jogo seguiu dramático até o final, e quando parecia que a disputa de pênaltis seria iminente, o meio-campista do Novorizontino, Léo Naldi, subiu mais alto que a defesa para cabecear no canto do gol de Gabriel Brazão, garantindo a classificação do Tigre para a próxima fase.

Esta foi a primeira partida de Neymar jogando os 90 minutos desde 7 de dezembro de 2025. Apesar da derrota e da eliminação no Paulistão, ele conseguiu render contra o Novorizontino? Ou deixou a desejar?

A GOAL analisa logo abaixo.