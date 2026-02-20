Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
Neymar (Goal Only)Goal AR
Pedro Augusto Dias

As missões de Neymar em 2026 para evitar aposentadoria: destinos por Santos e Copa do Mundo prometem ser decisivos

Entre um contrato até dezembro de 2026 com o Santos, o desafio físico após cirurgia e o sonho do hexa com a seleção brasileira, o ano pode definir os rumos finais da carreira do camisa 10

O ano de 2026 se apresenta como um divisor de águas na trajetória de Neymar. Aos 34 anos e com contrato até dezembro de 2026 com o Santos, o meia-atacante deixou no ar a possibilidade de encerrar a carreira ao término da temporada. O cenário não é definitivo, mas a simples admissão de dúvida já desloca o foco para os próximos meses que podem ser cruciais.

Assista Copa do Brasil, NBA e maisAssine já! 

Entre o desejo de disputar a Copa do Mundo de 2026, a reconstrução física após cirurgia no joelho esquerdo e a necessidade de reafirmação em campo, Neymar parece ter traçado — ainda que implicitamente — três missões centrais para seguir competitivo. Cumpri-las pode significar prolongar a carreira; falhar pode antecipar um adeus.

📱Veja a GOAL direto no WhatsApp, de graça! 🟢
  • FBL-BRA-SANTOS-CRUZEIROAFP

    A incerteza sobre o futuro e o peso do coração

    Em entrevista à CazéTV, Neymar não fechou portas, mas também não garantiu continuidade. Ao falar sobre o fim do vínculo com o Santos, foi direto: “Não sei o que vai acontecer daqui pra frente. Não sei o ano que vem. Pode ser que chegue em dezembro e eu queira aposentar. Vai ser do meu coração. Um dia de cada vez. Vamos pouco a pouco.”

    A declaração carrega mais do que hesitação: revela um atleta que já não projeta a carreira em ciclos longos, mas em blocos curtos, condicionados ao físico e ao estado emocional. Retrato desenhado após contratos de cinco e seis meses com o Santos no ano passado. O retorno aos gramados após a cirurgia foi tratado com cautela. “Queria voltar a jogar essa temporada totalmente 100%. Por isso que eu segurei alguns jogos, segurei um pouquinho a mais”, afirmou, ao explicar a demora para reestrear.

    Há ainda o componente humano. Neymar admitiu sentir falta da normalidade. “De vez em quando tenho essas ideias malucas de querer fazer algumas coisas normais, coisas que fazia antes. [...] Eu gosto de me sentir normal, um ser humano como qualquer outro.” 

    A fala expõe um desgaste que vai além das quatro linhas e que pode pesar em uma decisão final.

    • Publicidade
  • Santos v Cruzeiro - Brasileirao 2025Getty Images Sport

    As três vertentes no Santos: resistência física, título e permanência

    Se o futuro depender de desempenho, o roteiro é claro e passa por três eixos objetivos.

    O primeiro é a resistência física. Reduzir drasticamente o número de lesões tornou-se condição básica para qualquer planejamento. A cirurgia no joelho esquerdo foi mais um capítulo em uma sequência que comprometeu ritmo e regularidade. Sem sequência de jogos, não há argumento competitivo — nem no clube, nem em nível nacional.

    O segundo eixo é esportivo: conquistar um título com o Santos neste retorno. Campeonato Paulista ou Copa do Brasil? Encerrar a segunda passagem pelo clube com uma taça teria peso simbólico e funcionaria como resposta direta às dúvidas que cercaram os últimos anos da carreira.

    Por fim, a permanência passa por estabilidade estrutural. Depois de flertar perigosamente com a parte inferior da tabela na temporada passada, o Santos precisa evitar novo sufoco no Campeonato Brasileiro. Cair ou lutar contra o rebaixamento novamente tornaria o ambiente pesado e reduziria o apelo de continuidade do projeto.

  • Neymar Brazil 2022getty

    Copa do Mundo como desfecho ideal

    O terceiro eixo é claro e ambicioso: ser convocado para a Copa do Mundo de 2026 e, no cenário máximo, conquistar o título. A presença na lista final dependerá de desempenho, regularidade e condição física até junho. Neymar sabe que não haverá espaço para apostas emocionais com Carlo Ancelotti.

    Caso esteja em campo no Mundial e participe de uma campanha vitoriosa, o desfecho se desenha quase cinematográfico: levantar a taça e encerrar a carreira no auge simbólico. Seria a síntese perfeita entre talento, superação e legado para o maior artilheiro da Amarelinha.

    Se 2026 terminar com título mundial, Neymar poderia sair por escolha, não por desgaste. Caso contrário, a aposentadoria deixaria de ser hipótese distante e seria consequência natural de um ciclo que se aproxima do fim.

Paulista
Novorizontino crest
Novorizontino
NOV
Santos crest
Santos
SAN
0