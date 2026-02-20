As missões de Neymar em 2026 para evitar aposentadoria: destinos por Santos e Copa do Mundo prometem ser decisivos

Em entrevista à CazéTV, Neymar não fechou portas, mas também não garantiu continuidade. Ao falar sobre o fim do vínculo com o Santos, foi direto: “Não sei o que vai acontecer daqui pra frente. Não sei o ano que vem. Pode ser que chegue em dezembro e eu queira aposentar. Vai ser do meu coração. Um dia de cada vez. Vamos pouco a pouco.”

A declaração carrega mais do que hesitação: revela um atleta que já não projeta a carreira em ciclos longos, mas em blocos curtos, condicionados ao físico e ao estado emocional. Retrato desenhado após contratos de cinco e seis meses com o Santos no ano passado. O retorno aos gramados após a cirurgia foi tratado com cautela. “Queria voltar a jogar essa temporada totalmente 100%. Por isso que eu segurei alguns jogos, segurei um pouquinho a mais”, afirmou, ao explicar a demora para reestrear.

Há ainda o componente humano. Neymar admitiu sentir falta da normalidade. “De vez em quando tenho essas ideias malucas de querer fazer algumas coisas normais, coisas que fazia antes. [...] Eu gosto de me sentir normal, um ser humano como qualquer outro.”

A fala expõe um desgaste que vai além das quatro linhas e que pode pesar em uma decisão final.