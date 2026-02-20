As missões de Neymar em 2026 para evitar aposentadoria: destinos por Santos e Copa do Mundo prometem ser decisivos

O ano de 2026 se apresenta como um divisor de águas na trajetória de Neymar. Aos 34 anos e com contrato até dezembro de 2026 com o Santos, o meia-atacante deixou no ar a possibilidade de encerrar a carreira ao término da temporada. O cenário não é definitivo, mas a simples admissão de dúvida já desloca o foco para os próximos meses que podem ser cruciais.
Entre o desejo de disputar a Copa do Mundo de 2026, a reconstrução física após cirurgia no joelho esquerdo e a necessidade de reafirmação em campo, Neymar parece ter traçado — ainda que implicitamente — três missões centrais para seguir competitivo. Cumpri-las pode significar prolongar a carreira; falhar pode antecipar um adeus.
