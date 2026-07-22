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Pedro Augusto Dias

Neymar disputa torneio de poker após ser preservado em goleada do Santos na Sul-Americana

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Copa Sul-Americana
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Camisa 10 participou do BSOP Winter, em São Paulo, durante a tarde; à noite, o Peixe venceu a UCV por 4 a 1 na Venezuela

Preservado por decisão do técnico Cuca para o duelo contra a Universidad Central da Venezuela (UCV), Neymar participou, na tarde desta terça-feira (21), do BSOP Winter, quarta etapa da temporada 2026 do Campeonato Brasileiro de Poker, realizada no Golden Hall do Complexo WTC, em São Paulo.

O camisa 10 entrou nas mesas de competição após treinar normalmente no CT Rei Pelé durante a manhã. A comissão técnica optou por não relacioná-lo para a viagem à Venezuela, priorizando o controle da carga física do jogador.

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  • A competição

    Esta foi a segunda participação do atacante na mesma etapa do circuito nacional de poker. Em 2025, Neymar terminou na 29ª colocação entre 346 inscritos e faturou R$ 53,5 mil em premiação.

    A etapa do BSOP Winter segue até o dia 30 de julho, enquanto Neymar continua o cronograma definido pelo departamento médico e pela comissão técnica. No Instagram, o perfil oficial do BSOP publicou vídeos do jogador no evento. Posteriormente, a publicação foi deletada.

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  • O Santos na Venezuela

    Sem Neymar, o Santos não teve dificuldades e goleou a UCV por 4 a 1, em Valencia, pelo jogo de ida dos playoffs da Copa Sul-Americana, abrindo boa vantagem na disputa por uma vaga nas oitavas de final. Os gols do Peixe foram marcados por Gabriel Bontempo, Gabriel Menino, Thaciano e Rony.

    A expectativa é que o craque esteja à disposição para enfrentar a Chapecoense, no sábado (25), pela abertura do segundo turno do Campeonato Brasileiro.

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