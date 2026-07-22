Neymar disputa torneio de poker após ser preservado em goleada do Santos na Sul-Americana

Preservado por decisão do técnico Cuca para o duelo contra a Universidad Central da Venezuela (UCV), Neymar participou, na tarde desta terça-feira (21), do BSOP Winter, quarta etapa da temporada 2026 do Campeonato Brasileiro de Poker, realizada no Golden Hall do Complexo WTC, em São Paulo.
O camisa 10 entrou nas mesas de competição após treinar normalmente no CT Rei Pelé durante a manhã. A comissão técnica optou por não relacioná-lo para a viagem à Venezuela, priorizando o controle da carga física do jogador.