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Santos v Universidad Central - Copa CONMEBOL Sudamericana 2026Getty Images Sport
Gabriel Marin

Neymar abre bastidores de cobrança ao elenco do Santos e esclarece polêmica

Neymar
Santos

Camisa 10 admite irritação após empate com a Chapecoense, nega ter ofendido Gabriel Bontempo e critica divulgação de informações internas do clube

A repercussão dos bastidores do Santos após o empate em 2 a 2 com a Chapecoense, no último sábado (25), pela 20ª rodada do Brasileirão, ganhou um novo capítulo na última terça-feira (28).

Depois da vitória sobre a Universidad Central, da Venezuela, na Vila Belmiro, Neymar comentou pela primeira vez as informações sobre uma cobrança ao elenco santista e negou ter ofendido o meia Gabriel Bontempo durante a conversa no vestiário.

O camisa 10 confirmou que fez um discurso firme após o tropeço diante da equipe catarinense, mas afirmou que o episódio foi distorcido. Além de defender Bontempo, Neymar criticou o vazamento de informações internas e disse que "mentiras" estão sendo disseminadas sobre o ocorrido.

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  • imago-sport-1076386800.jpgSports Press Photo

    Neymar confirma cobrança, mas nega ataques a Bontempo

    Ao falar com a imprensa na zona mista da Vila Belmiro, Neymar reconheceu que ficou incomodado com o empate cedido pelo Santos e que, como capitão da equipe, cobrou uma postura diferente do elenco. No entanto, rebateu a versão de que teria direcionado ofensas ao jovem Gabriel Bontempo.

    "Não aconteceu nada, se tivesse acontecido eu falaria. Inventaram uma mentira. Nesse clube saem coisas que não podem sair. Estão implantando mentiras. Nossa cobrança é com todos. Bontempo é meu filho. Pós-jogo estava comigo. É loucura. Infelizmente, algumas pessoas têm o poder de ter o microfone na mão, o notebook para fazer a notícia e estão fazendo da maneira errada".

    O atacante ainda lamentou a repercussão do caso e reforçou que a conversa teve como objetivo cobrar maior concentração da equipe em um jogo considerado importante na luta pelos objetivos da temporada.

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  • imago-sport-1080522277.jpgBrazil Photo Press

    Capitão justifica discurso após tropeço na Vila Belmiro

    Neymar explicou que a irritação surgiu pelo fato de o Santos ter permitido o empate diante da Chapecoense, lanterna do Brasileirão, depois de estar em vantagem no placar.

    Segundo o camisa 10, sua fala foi direcionada ao grupo como um todo, ressaltando que o elenco não poderia desperdiçar pontos em casa. O jogador também revelou que outros líderes do elenco participaram da conversa.

    "É triste e chato, mas a culpa não é minha. Alcançam muitas pessoas. Eu falei no final do jogo, cobrei, disse que não poderia dar esse mole. Não pode ceder o empate, com todo respeito à Chapecoense. Foi isso que eu falei. Falei que ano que vem teríamos revanche contra eles, se é que me entendem. Como capitão, eu tenho direito a falar isso. Lucas Veríssimo e Gabigol também falaram".

  • Santos v Chapecoense - Brasileirao 2026Getty Images Sport

    Bastidores apurados apontam cobranças acima do tom

    Apesar da versão apresentada por Neymar, a apuração do ge indica que o discurso do camisa 10 foi mais duro do que o relatado publicamente. Segundo informações obtidas pela reportagem, o atacante direcionou fortes críticas aos jovens Gabriel Bontempo e João Ananias durante a conversa com o elenco após o empate.

    Fontes ouvidas afirmaram que a cobrança ultrapassou o que normalmente é considerado aceitável em vestiários de futebol. No caso de Bontempo, Neymar teria utilizado ofensas, chamando o meia de "bosta", além de ironizar que o jogador enfrentaria a Chapecoense novamente na Série B do próximo ano.

    Já João Ananias também teria sido alvo de críticas contundentes. De acordo com os relatos, o camisa 10 colocou em dúvida a qualidade técnica do zagueiro, que marcou um gol contra na etapa final da partida.

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  • Santos v Universidad Central - Copa CONMEBOL Sudamericana 2026Getty Images Sport

    Neymar também é citado em episódio no CT Rei Pelé

    Outro ponto revelado pela apuração é que, no dia seguinte ao empate, Neymar compareceu ao CT Rei Pelé, mas não participou do treinamento regenerativo da equipe. Ainda segundo o ge, o jogador deixou o centro de treinamento sem autorização do clube.

    O episódio amplia a repercussão dos bastidores vividos pelo Santos nos últimos dias, em um momento de pressão por resultados no Brasileirão.