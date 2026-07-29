Neymar abre bastidores de cobrança ao elenco do Santos e esclarece polêmica

A repercussão dos bastidores do Santos após o empate em 2 a 2 com a Chapecoense, no último sábado (25), pela 20ª rodada do Brasileirão, ganhou um novo capítulo na última terça-feira (28).

Depois da vitória sobre a Universidad Central, da Venezuela, na Vila Belmiro, Neymar comentou pela primeira vez as informações sobre uma cobrança ao elenco santista e negou ter ofendido o meia Gabriel Bontempo durante a conversa no vestiário.

O camisa 10 confirmou que fez um discurso firme após o tropeço diante da equipe catarinense, mas afirmou que o episódio foi distorcido. Além de defender Bontempo, Neymar criticou o vazamento de informações internas e disse que "mentiras" estão sendo disseminadas sobre o ocorrido.