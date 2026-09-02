Getty Images Sport
Traduzido por
'Não entendo isso' - Dani Olmo reage à fracassada transferência de Julian Alvarez para o Barcelona
Olmo questiona postura do Atlético de Madrid
Olmo voltou à sua cidade natal, Terrassa, nesta semana para celebrar o recente triunfo da Espanha na Copa do Mundo, mas a conversa rapidamente se voltou para a movimentação do clube no mercado de transferências de verão. O jogador de 28 anos foi questionado especificamente sobre Alvarez, o ex-atacante do Manchester City fortemente ligado à Catalunha antes de o Atletico Madrid bloquear firmemente a transferência, rejeitando uma oferta superior a € 100 milhões e se recusando a negociar com um rival doméstico, apesar do desejo do jogador de se juntar ao Barca.
Falando à imprensa durante seu retorno para casa, Olmo não escondeu a surpresa com a forma como a situação foi conduzida pelos responsáveis pelas decisões no Metropolitano. Ao ser perguntado se entendia a postura rígida do Atletico em relação às negociações, Olmo respondeu: "Entender, eu não entendo. No fim, todos nós temos nossos sonhos. Acho que Julian também foi claro nesse aspecto. Ele lutou pelos sonhos dele, mas no fim também existem outras situações externas que a gente não pode controlar. Nesse sentido, essa foi uma delas, não há o que dizer. Mas a vida continua. Isso não para."
- AFP
Construindo para o futuro sem Alvarez
Embora o fracasso em contratar o atacante argentino tenha sido um golpe para o planejamento de longo prazo do Barcelona, Olmo segue confiante de que o elenco de Hansi Flick tem profundidade suficiente para brigar por títulos importantes. O Barcelona investiu pesado nesta janela, trazendo nomes como Anthony Gordon, Rodri e Gabriel Jesus para reforçar o grupo.
"Para nós, pessoalmente, um ano muito bom nos espera, com certeza, com muita concorrência, porque os outros clubes também se reforçaram muito bem, mas acho que temos elenco de sobra para competir", explicou Olmo.
Ambições na Liga dos Campeões e domínio nacional
Olhando para a nova temporada, o ex-jogador do RB Leipzig definiu como objetivo manter a hegemonia do Barcelona no futebol espanhol e, enfim, causar um impacto significativo no cenário europeu. O Barcelona começou de forma perfeita a temporada doméstica, com três vitórias nos três primeiros jogos de La Liga. Olmo participou dos três confrontos, embora ainda esteja em busca de sua primeira participação em gol na temporada. Ainda assim, a Champions League segue sendo o prêmio máximo para uma equipe que tem enfrentado dificuldades nas fases eliminatórias nos últimos anos.
"Há novos objetivos: continuar vencendo, continuar defendendo os títulos de La Liga, da Copa e da Supercopa", disse Olmo. Ele enfatizou que o principal objetivo é "ir em busca da Champions League, porque temos muito time". Ele também abordou a rivalidade intensa com o Real Madrid, afirmando: "Sempre foi assim. O Real Madrid é um time que se reforçou muito bem, com grandes jogadores. E nós também. No fim, o objetivo de ambos é ganhar tudo. Vamos lutar pelo que é nosso, como sempre fizemos. Tivemos dois anos muito bem-sucedidos em nível nacional e agora também queremos alcançar sucesso europeu. Esse é o nosso objetivo."
- Getty Images Sport
Respeitando as decisões do clube e a união da equipe
O evento de volta para casa também permitiu que Olmo comentasse o cancelamento de uma homenagem planejada no Spotify Camp Nou para os campeões mundiais do clube. O Barcelona decidiu cancelar a cerimônia após a prisão de um integrante durante uma partida em Elche, decisão que os jogadores aceitaram sem reclamar.
"No fim das contas, o clube decidiu que não era o melhor momento para fazer isso", comentou o meia. "Nós, como jogadores, no fim das contas, respeitamos isso. Sabemos que o clube nos valoriza 100% por aquela Copa do Mundo que conquistamos. Entendeu-se que não era o cenário perfeito depois de tudo o que aconteceu. No fim das contas, é respeitável, não importa."
Siga a GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.