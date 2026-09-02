Olmo voltou à sua cidade natal, Terrassa, nesta semana para celebrar o recente triunfo da Espanha na Copa do Mundo, mas a conversa rapidamente se voltou para a movimentação do clube no mercado de transferências de verão. O jogador de 28 anos foi questionado especificamente sobre Alvarez, o ex-atacante do Manchester City fortemente ligado à Catalunha antes de o Atletico Madrid bloquear firmemente a transferência, rejeitando uma oferta superior a € 100 milhões e se recusando a negociar com um rival doméstico, apesar do desejo do jogador de se juntar ao Barca.

Falando à imprensa durante seu retorno para casa, Olmo não escondeu a surpresa com a forma como a situação foi conduzida pelos responsáveis pelas decisões no Metropolitano. Ao ser perguntado se entendia a postura rígida do Atletico em relação às negociações, Olmo respondeu: "Entender, eu não entendo. No fim, todos nós temos nossos sonhos. Acho que Julian também foi claro nesse aspecto. Ele lutou pelos sonhos dele, mas no fim também existem outras situações externas que a gente não pode controlar. Nesse sentido, essa foi uma delas, não há o que dizer. Mas a vida continua. Isso não para."