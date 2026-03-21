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"Não é nada bom" — A arbitragem da Premier League está piorando devido à dependência excessiva do VAR, afirma Alan Shearer
Jogo entre Manchester United e Bournemouth marcado por polêmicas
O Manchester United ficou furioso após o empate de 2 a 2 na sexta-feira em Bournemouth. Os visitantes estavam ganhando por 1 a 0 graças a um pênalti convertido por Bruno Fernandes quando Amad caiu na área após uma entrada de Adrien Tuffert. Attwell não marcou pênalti, e os Cherries partiram imediatamente para o outro lado do campo e empataram. O United rapidamente recuperou a vantagem, mas viu a vitória ser negada quando Attwell marcou pênalti contra Evanilson e expulsou Maguire. O VAR analisou e confirmou ambas as decisões do árbitro, considerando que não houve contato suficiente para a falta em Amad e que Maguire havia cometido uma falta por segurar Evanilson, sem qualquer tentativa de disputar a bola.
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"Não fica bem" — Shearer se manifesta
Shearer criticou a arbitragem após a partida. Ele disse à BBC Radio 5 Live: “Eles [os árbitros] dependem demais disso, e isso está afetando o nível da arbitragem atualmente, o que não é nada bom. Deveriam ter marcado um pênalti quando marcaram dois daqueles. Como é possível não marcar outro?”
O ex-zagueiro do Liverpool Stephen Warnock compartilhou da opinião de Shearer, acrescentando: “Acho que isso estragou tudo. Estragou a diversão nos estádios. Acho que isso arruinou a arbitragem. Acho que é uma espécie de rede de segurança toda vez que eles apitam. O VAR não é perfeito, não é ótimo, comete erros e ainda é subjetivo, o que é um problema enorme, e eu simplesmente acho que é uma adição ruim ao jogo.”
Carrick fica furioso com as decisões
O técnico do Manchester United, Michael Carrick, revelou sua frustração ao apito final. Ele disse à Sky Sports: “Marcamos o gol, deveríamos ter recebido outro pênalti. Se você marca um, tem que marcar o outro. Para mim, foi praticamente idêntico: agarrou com as duas mãos, então, de qualquer forma, ele errou em um deles. Conceder um e não conceder o outro, eu simplesmente não consigo entender. É uma loucura. Por causa disso, eles partem para o outro lado do campo, marcam e, depois disso, é o caos, realmente.
"Por onde começar, na verdade? Olha, talvez ele tenha ultrapassado o Harry e essa tenha sido a decisão certa, e ele tenha marcado o pênalti. Não tenho muito problema com isso, para ser totalmente honesto, ainda não vi o replay, mas acho que se ele passou por ele e estava indo para o gol, consigo entender essa decisão, então não vou dizer que merecíamos tudo. Mas isso não deveria ter acontecido, porque deveríamos ter tido outro pênalti e o jogo teria sido totalmente diferente.”
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O Manchester United vai apresentar uma reclamação formal
O United planeja agora apresentar uma reclamação formal ao órgão de arbitragem PGMOL sobre as decisões. Os Red Devils ficaram furiosos com a arbitragem e acreditam que, se a penalidade contra Amad tivesse sido marcada, teriam chegado a 2 a 0 e garantido os três pontos, segundo o Daily Mail. O United também quer explicações sobre o motivo pelo qual foram acrescentados nove minutos de acréscimos, enquanto tentavam segurar o empate com apenas 10 jogadores em campo.
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