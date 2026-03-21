"Não é nada bom" — A arbitragem da Premier League está piorando devido à dependência excessiva do VAR, afirma Alan Shearer

O técnico do Manchester United, Michael Carrick, revelou sua frustração ao apito final. Ele disse à Sky Sports: “Marcamos o gol, deveríamos ter recebido outro pênalti. Se você marca um, tem que marcar o outro. Para mim, foi praticamente idêntico: agarrou com as duas mãos, então, de qualquer forma, ele errou em um deles. Conceder um e não conceder o outro, eu simplesmente não consigo entender. É uma loucura. Por causa disso, eles partem para o outro lado do campo, marcam e, depois disso, é o caos, realmente.

"Por onde começar, na verdade? Olha, talvez ele tenha ultrapassado o Harry e essa tenha sido a decisão certa, e ele tenha marcado o pênalti. Não tenho muito problema com isso, para ser totalmente honesto, ainda não vi o replay, mas acho que se ele passou por ele e estava indo para o gol, consigo entender essa decisão, então não vou dizer que merecíamos tudo. Mas isso não deveria ter acontecido, porque deveríamos ter tido outro pênalti e o jogo teria sido totalmente diferente.”