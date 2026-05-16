"Tenho que admitir que o esquema que o técnico tentou implementar não se encaixou no Eintracht Frankfurt", disse Burkardt à ARD após o empate em 2 a 2 contra o VfB Stuttgart no sábado.
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"Não combinava conosco": estrela da Bundesliga critica publicamente seu treinador
Uma crítica pública invulgarmente direta de um jogador ao seu técnico, que Burkardt, no entanto, relativizou posteriormente. Afinal, a equipe também “não executou corretamente o esquema de Riera. A equipe falhou em primeiro lugar, e o técnico também não conseguiu extrair o que desejava”, continuou o atacante.
A relação de Burkardt com Riera já era considerada bastante tensa antes dessa declaração. O jogador de 25 anos teria recorrido ao seu assessor há algumas semanas para reclamar com o diretor esportivo Markus Krösche sobre o técnico do Frankfurt, depois que este, por meio de um de seus assistentes, transmitiu a Burkardt críticas sobre seus índices de condicionamento físico e trabalho defensivo. A reportagem da mídia sobre o assunto foi, no início de maio, um dos temas dominantes em uma memorável coletiva de imprensa de Riera. Na ocasião, o espanhol repreendeu os jornalistas presentes: “O que eu devo explicar? Vocês escrevem o que querem mesmo”. Ele confirmou indiretamente o incidente com Burkardt ao afirmar que isso havia ocorrido “já há duas semanas”.
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Eintracht Frankfurt: Jonathan Burkardt foi multado por ter insultado Albert Riera
Na última rodada da Bundesliga, Burkardt, que já não era titular sob o comando de Riera, teria expressado com veemência sua irritação com o técnico. Entrado em campo pouco antes, o jogador da seleção alemã marcou contra o Borussia Dortmund aos 87 minutos, estabelecendo o placar final de 2 a 3 para o Frankfurt; imediatamente após o gol, Burkardt gritou um palavrão bastante forte em espanhol para Riera.
O técnico teria repreendido Burkardt na frente de toda a equipe e ainda lhe aplicado uma multa de 20 mil euros. Riera confirmou na sexta-feira que Burkardt havia sido punido. Na última partida da temporada contra o Stuttgart, Burkardt começou novamente no banco, foi escalado na última meia hora e garantiu ao Eintracht um empate de 2 a 2 com dois gols de pênalti. No entanto, Burkardt e companhia não conseguiram ultrapassar o SC Freiburg e chegar ao sétimo lugar; em oitavo, o Frankfurt perdeu a classificação para as competições internacionais pela primeira vez desde 2020.
Decisão de Albert Riera: o Eintracht Frankfurt vai trazer Adi Hütter de volta?
Riera não é alvo de controvérsia no Eintracht apenas desde os desentendimentos com Burkardt; parece que ele também tenha se desentendido com outros jogadores de destaque do elenco. Por isso, considera-se muito provável que o técnico de 44 anos tenha atuado pela última vez como treinador do Frankfurt na partida contra o Stuttgart e que agora tenha de deixar o cargo.
Riera havia assumido o cargo no início de fevereiro, substituindo Dino Toppmöller, demitido pouco antes; seu contrato, na verdade, vai até 2028. A demissão, porém, parece inevitável; no sábado, os torcedores também deixaram isso claro com vaias e um cartaz inequívoco: “Obrigado por nada”, dizia o cartaz em espanhol. A reação de Riera na coletiva de imprensa após o empate contra o VfB: “É muito simples. Se você não vence, não é bom o suficiente. E essa é a minha profissão. Meu trabalho é vencer, ser bom. Então, eu aceito isso.”
A busca do Frankfurt por um sucessor para Riera já estaria a todo vapor. De acordo com uma reportagem da revista kicker, o clube da Hesse estaria considerando, entre outras opções, o retorno de Adi Hütter, que já treinou o Eintracht de 2018 a 2021 e está sem cargo de treinador desde que deixou o AS Monaco em outubro do ano passado.
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O histórico de Albert Rieras no Eintracht Frankfurt
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