"Não combinava conosco": estrela da Bundesliga critica publicamente seu treinador

Riera não é alvo de controvérsia no Eintracht apenas desde os desentendimentos com Burkardt; parece que ele também tenha se desentendido com outros jogadores de destaque do elenco. Por isso, considera-se muito provável que o técnico de 44 anos tenha atuado pela última vez como treinador do Frankfurt na partida contra o Stuttgart e que agora tenha de deixar o cargo.

Riera havia assumido o cargo no início de fevereiro, substituindo Dino Toppmöller, demitido pouco antes; seu contrato, na verdade, vai até 2028. A demissão, porém, parece inevitável; no sábado, os torcedores também deixaram isso claro com vaias e um cartaz inequívoco: “Obrigado por nada”, dizia o cartaz em espanhol. A reação de Riera na coletiva de imprensa após o empate contra o VfB: “É muito simples. Se você não vence, não é bom o suficiente. E essa é a minha profissão. Meu trabalho é vencer, ser bom. Então, eu aceito isso.”

A busca do Frankfurt por um sucessor para Riera já estaria a todo vapor. De acordo com uma reportagem da revista kicker, o clube da Hesse estaria considerando, entre outras opções, o retorno de Adi Hütter, que já treinou o Eintracht de 2018 a 2021 e está sem cargo de treinador desde que deixou o AS Monaco em outubro do ano passado.