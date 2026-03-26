"MVP indiscutível": Hartenstein, campeão da NBA, elogia companheiro de equipe

Para Hartenstein, pessoalmente, as coisas estão melhorando novamente após vários contratempos causados por lesões. “Pela forma como comecei a temporada, esta estava sendo uma das minhas melhores”, disse o jogador de 27 anos. Depois disso, ele sofreu primeiro uma lesão no tornozelo e, poucos dias depois, uma lesão na panturrilha; mais recentemente, foi novamente prejudicado por uma lesão na panturrilha. Entretanto, ele já está se sentindo melhor. “Ainda sou um dos melhores pivôs da liga”, enfatizou Hartenstein, para quem, no fim das contas, o que mais importa é o sucesso da equipe.

Para o Oklahoma City e Hartenstein, agora se aproxima a fase final da temporada regular, antes do início dos playoffs. A equipe do técnico Mark Daigneault já está classificada para a fase eliminatória.