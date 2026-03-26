O campeão alemão da NBA, Isaiah Hartenstein, considera mais uma vez seu companheiro de equipe Shai Gilgeous-Alexander o favorito ao prêmio de Jogador Mais Valioso da temporada (MVP). Segundo Hartenstein, o craque do Oklahoma City Thunder, atual campeão, é “claramente o MVP”. “Ele é consistente. Acho que isso é o mais importante”, afirmou ele em entrevista à Sky.
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"MVP indiscutível": Hartenstein, campeão da NBA, elogia companheiro de equipe
Gilgeous-Alexander, que já havia sido eleito MVP no ano passado, está atualmente em uma sequência de 133 jogos consecutivos com pelo menos 20 pontos — um recorde da NBA. “Isso mostra como ele é consistente. Ele faz isso de uma forma que não prejudica a equipe. Muitos artilheiros estão focados apenas em marcar pontos, e a equipe acaba ficando um pouco em segundo plano. Mas ele faz um trabalho incrível ao simplesmente levar todos junto”, disse Hartenstein.
Hartenstein volta aos trilhos após lesões
Para Hartenstein, pessoalmente, as coisas estão melhorando novamente após vários contratempos causados por lesões. “Pela forma como comecei a temporada, esta estava sendo uma das minhas melhores”, disse o jogador de 27 anos. Depois disso, ele sofreu primeiro uma lesão no tornozelo e, poucos dias depois, uma lesão na panturrilha; mais recentemente, foi novamente prejudicado por uma lesão na panturrilha. Entretanto, ele já está se sentindo melhor. “Ainda sou um dos melhores pivôs da liga”, enfatizou Hartenstein, para quem, no fim das contas, o que mais importa é o sucesso da equipe.
Para o Oklahoma City e Hartenstein, agora se aproxima a fase final da temporada regular, antes do início dos playoffs. A equipe do técnico Mark Daigneault já está classificada para a fase eliminatória.