A história do Milan está em lágrimas pela morte de Franco Baresi. Seu exemplo e sua profundidade serão, para sempre, como sua camisa número 6, parte integrante e fundamental do DNA e da trajetória de todo o clube. Os pêsames que o AC Milan dirige a toda a família de Franco Baresi são os mesmos que cada torcedor do Milan expressa a si mesmo em uma hora tão difícil.