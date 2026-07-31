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Franco BaresiGetty Images

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Morreu Franco Baresi, lenda e símbolo do Milan

Campeonato Italiano
Milan
F. Baresi

O Milan chora Franco Baresi. O ídolo e lenda do Milan, um dos zagueiros mais fortes da história, morreu aos 66 anos.

  • O pesar do Milan

    A história do Milan está em lágrimas pela morte de Franco Baresi. Seu exemplo e sua profundidade serão, para sempre, como sua camisa número 6, parte integrante e fundamental do DNA e da trajetória de todo o clube. Os pêsames que o AC Milan dirige a toda a família de Franco Baresi são os mesmos que cada torcedor do Milan expressa a si mesmo em uma hora tão difícil.

    • Publicidade

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