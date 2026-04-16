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Moises Caicedo assina novo contrato lucrativo com o Chelsea
O Blues premia o motor do meio-campo
O jogador de 24 anos vinha pressionando por melhores condições contratuais após ajudar o clube a conquistar a Conference League e o Mundial de Clubes na última temporada, e agora conseguiu o que queria — segundo a BBC Sport. O contrato anterior de Caicedo, com duração de oito anos, foi assinado após sua transferência do Brighton em 2023, em um negócio que na época foi um recorde britânico de 100 milhões de libras, podendo chegar a 115 milhões, valor que desde então foi superado pela contratação do atacante Alexander Isak pelo Liverpool por 125 milhões de libras. Entende-se que o novo contrato vai até 2033, garantindo que o meio-campista continue sendo uma figura central do Chelsea no futuro próximo.
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Renovações estratégicas em Stamford Bridge
Este acordo é o segundo de uma série de renovações destinadas a recompensar os melhores jogadores do Chelsea, tendo o capitão Reece James sido o primeiro a assinar, e o clube está negociando pelo menos mais um contrato antes do final da temporada. Essa estratégia reflete uma mudança de política, rumo a um modelo baseado em incentivos que recompensa o sucesso e a consistência em campo.
O Chelsea também havia acordado um aumento salarial semelhante por desempenhos positivos com Cole Palmer no início da temporada passada, demonstrando disposição para recompensar os jogadores de destaque, embora em uma estrutura baseada em incentivos que é ajustada para o cumprimento de determinadas metas, como a classificação para a Liga dos Campeões. O clube claramente vê Caicedo como um ativo indispensável em sua busca por voltar ao topo do futebol europeu.
Ambições lendárias para Caicedo
Quando questionado durante a pausa para os jogos internacionais se algum dia estaria interessado em uma transferência para o Real Madrid, Caicedo disse: “Estou focado no meu clube neste momento. Quero me tornar uma lenda.” O Chelsea considera Caicedo um dos melhores meio-campistas do mundo, e ele está entre os capitães do clube, o que destaca seu crescente papel de liderança em um elenco jovem.
Caicedo foi o único jogador a ser titular em todas as partidas da Premier League na temporada passada sob o comando do ex-técnico Enzo Maresca, enquanto nesta campanha ele tem sido presença constante, jogando 42 vezes e marcando cinco gols atuando como volante. Sua resistência e inteligência tática fizeram dele a primeira escolha do atual técnico Liam Rosenior.
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O futuro de Fernández não está tão claro
Enquanto isso, o meio-campista Enzo Fernández e o zagueiro Levi Colwill estão entre os jogadores que, segundo se sabe, discutiram possíveis novas contratos nos últimos seis meses. No entanto, Fernández acaba de retornar de uma suspensão interna de duas partidas, imposta após comentários feitos durante a convocação para a seleção nacional sobre seu desejo de morar na capital espanhola, em meio a rumores persistentes de interesse do Real Madrid.
Após o anúncio da suspensão pelo técnico Rosenior, o agente de Fernández, Javier Pastore, disse em entrevista ao The Athletic: “[Ele] merece muito mais do que está ganhando atualmente.” O Chelsea enfrenta agora o Manchester United em Stamford Bridge, com o clube em sexto lugar na Premier League e buscando a classificação para a Liga dos Campeões, precisando terminar pelo menos em quinto lugar. Fernández pode retornar para formar dupla com Caicedo no meio-campo.