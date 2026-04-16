Moises Caicedo assina novo contrato lucrativo com o Chelsea

Este acordo é o segundo de uma série de renovações destinadas a recompensar os melhores jogadores do Chelsea, tendo o capitão Reece James sido o primeiro a assinar, e o clube está negociando pelo menos mais um contrato antes do final da temporada. Essa estratégia reflete uma mudança de política, rumo a um modelo baseado em incentivos que recompensa o sucesso e a consistência em campo.

O Chelsea também havia acordado um aumento salarial semelhante por desempenhos positivos com Cole Palmer no início da temporada passada, demonstrando disposição para recompensar os jogadores de destaque, embora em uma estrutura baseada em incentivos que é ajustada para o cumprimento de determinadas metas, como a classificação para a Liga dos Campeões. O clube claramente vê Caicedo como um ativo indispensável em sua busca por voltar ao topo do futebol europeu.