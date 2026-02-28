Salah foi fortemente associado a uma saída de Anfield em janeiro, após uma explosão de raiva após o empate de 3 a 3 do Liverpool com o Leeds em dezembro, quando afirmou ter sido “jogado para baixo do ônibus” pelo clube.

“Não acredito que estou sentado no banco por 90 minutos”, disse Salah na época. “É a terceira vez no banco, acho que pela primeira vez na minha carreira. Estou muito, muito decepcionado. Fiz muito por este clube ao longo dos anos e especialmente na última temporada. Agora estou sentado no banco e não sei por quê.

Parece que o clube me jogou para baixo do ônibus. É assim que me sinto. Acho que está muito claro que alguém queria que eu levasse toda a culpa.”

Salah mais tarde pediu desculpas aos seus companheiros de equipe por sua explosão, e uma saída em janeiro não se concretizou depois que o atacante embarcou para a Copa Africana das Nações com o Egito. Os Faraós foram eliminados na semifinal da competição pelas mãos do Senegal, que acabou vencendo o torneio.