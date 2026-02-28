Getty Images Sport
Traduzido por
Mohamed Salah “cada vez mais provável” de deixar o Liverpool se os clubes da Saudi Pro League e da MLS conseguirem cumprir uma condição importante para a transferência
- Getty Images Sport
Salah foi associado a uma saída em janeiro
Salah foi fortemente associado a uma saída de Anfield em janeiro, após uma explosão de raiva após o empate de 3 a 3 do Liverpool com o Leeds em dezembro, quando afirmou ter sido “jogado para baixo do ônibus” pelo clube.
“Não acredito que estou sentado no banco por 90 minutos”, disse Salah na época. “É a terceira vez no banco, acho que pela primeira vez na minha carreira. Estou muito, muito decepcionado. Fiz muito por este clube ao longo dos anos e especialmente na última temporada. Agora estou sentado no banco e não sei por quê.
Parece que o clube me jogou para baixo do ônibus. É assim que me sinto. Acho que está muito claro que alguém queria que eu levasse toda a culpa.”
Salah mais tarde pediu desculpas aos seus companheiros de equipe por sua explosão, e uma saída em janeiro não se concretizou depois que o atacante embarcou para a Copa Africana das Nações com o Egito. Os Faraós foram eliminados na semifinal da competição pelas mãos do Senegal, que acabou vencendo o torneio.
Salah “cada vez mais provável” de sair neste verão
Salah voltou a ganhar a confiança do técnico Arne Slot nas últimas semanas, tendo sido titular em cada um dos últimos cinco jogos do Liverpool no campeonato, além de ter desempenhado um papel de destaque na vitória por 3 a 0 sobre o Brighton na FA Cup, marcando um gol e dando uma assistência, ajudando o atual campeão da Premier League a avançar para a próxima fase da competição.
O jogador de 33 anos esteve diretamente envolvido em quatro gols em suas últimas seis partidas, o que significa que ele já marcou quatro gols e deu mais seis assistências na primeira divisão da Inglaterra nesta temporada. No entanto, Salah tem lutado para igualar as conquistas da temporada passada, quando marcou 29 gols no campeonato e terminou a campanha com 18 assistências.
E uma saída no verão está “cada vez mais provável”, de acordo com a BBC Sport, embora isso dependa da possibilidade de atender às exigências salariais elevadas de Salah. O astro dos Reds é, supostamente, o jogador mais bem pago do clube, ao lado do capitão Virgil van Dijk, que também assinou um novo contrato com o Liverpool no ano passado.
Salah tem o interesse de vários times da Liga Profissional Saudita, enquanto uma mudança para os Estados Unidos também é uma possibilidade, com times da MLS acompanhando a situação do jogador. Por outro lado, relatos da semana passada sugeriram que Salah está feliz em cumprir seu contrato com o Liverpool, caso não surja uma oferta adequada tanto para o jogador quanto para o clube.
- AFP
O Reds enfrenta um adversário difícil na Liga dos Campeões
Se Salah deixar Anfield neste verão, ele estará ansioso para fazê-lo com mais medalhas de vencedor ao pescoço. Com a defesa do título da Premier League em frangalhos, espera-se que o Liverpool dê prioridade às competições de taça, a fim de resgatar uma campanha nacional condenada ao fracasso.
Os Reds viajam para enfrentar o Wolves duas vezes na próxima semana, primeiro pela Premier League, na rodada do meio da semana, e depois pela FA Cup, pela quinta rodada. A equipe de Slot também foi sorteada para enfrentar o Galatasaray nas oitavas de final da Ligados Campeões, o que dá ao gigante de Merseyside a chance de se vingar do gigante turco.
O Galatasaray venceu o Liverpool por 1 a 0 quando as duas equipes se enfrentaram na fase de grupos da competição, com um pênalti de Victor Osimhen no primeiro tempo sendo suficiente para separar as duas equipes em Istambul.
Mesmo assim, o Liverpool ficou no lado mais difícil do sorteio da Liga dos Campeões. O vencedor da partida das oitavas de final contra o Galatasaray enfrentará o PSG ou o Chelsea nas quartas de final da competição.
Liverpool busca reforçar esperanças de ficar entre os quatro primeiros
Salah deve manter sua vaga como titular na partida do Liverpool contra o West Ham, no sábado à tarde. Slot conquistou três vitórias nas últimas quatro partidas da liga, após a vitória por 1 a 0 sobre o Nottingham Forest no último fim de semana.
Uma vitória contra o Hammers colocaria o Liverpool empatado em pontos com o rival Manchester United na disputa por uma vaga entre os quatro primeiros colocados. O United entra em campo no domingo, quando recebe o Crystal Palace no Old Trafford.
Publicidade