Mirassol cumpre último requisito e poderá disputar a Copa Libertadores em seu estádio

O Mirassol deu um passo decisivo para disputar a Copa Libertadores da América em seu estádio. A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) publicou portaria autorizando o aeroporto Professor Eriberto Manoel Reino a operar voos internacionais não regulares entre os dias 3 de abril e 28 de maio.
A pouco mais de uma semana da estreia, o clube paulista cumpriu o último requisito exigido, com a internacionalização temporária do terminal de São José do Rio Preto, localizado a cerca de 15 quilômetros de Mirassol.