Mirassol cumpre último requisito e poderá disputar a Copa Libertadores em seu estádio

O Mirassol disputará pela primeira vez a Copa Libertadores da América. Sensação brasileira da edição de 2026, o time comandado por Rafael Guanaes já conhece o desafio que terá pela frente na fase de grupos.

A liberação ocorre oito dias antes da estreia do Mirassol na competição, marcada para o dia 8 de abril, contra o Lanús, no estádio José Maria de Campos Maia, o Maião.

O primeiro compromisso fora de casa será diante da LDU Quito, no Equador, no dia 14 de abril. O grupo ainda conta com o Always Ready.

Outro requisito cumprido pelo clube foi a criação de uma equipe feminina, que disputará a elite do Campeonato Paulista nesta temporada, exigência da Conmebol para participação em seus torneios.