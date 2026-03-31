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Maiao MirassolMarcos Freitas/Ag. Mirassol
Luis Felipe Gonçalves

Mirassol cumpre último requisito e poderá disputar a Copa Libertadores em seu estádio

Mirassol
Copa Libertadores

Anac autoriza voos internacionais, e clube atende último requisito para disputar a competição continental em casa, no Maião

O Mirassol deu um passo decisivo para disputar a Copa Libertadores da América em seu estádio. A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) publicou portaria autorizando o aeroporto Professor Eriberto Manoel Reino a operar voos internacionais não regulares entre os dias 3 de abril e 28 de maio.

A pouco mais de uma semana da estreia, o clube paulista cumpriu o último requisito exigido, com a internacionalização temporária do terminal de São José do Rio Preto, localizado a cerca de 15 quilômetros de Mirassol.

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  • Maiao MirassolJohnny Architecture

    Detalhes da liberação

    A autorização tem caráter excepcional e atende exclusivamente ao transporte de delegações envolvidas em competições da CONMEBOL, como a Libertadores e a Copa Sul-Americana.

    Com a medida, o aeroporto poderá receber e despachar voos internacionais sob regime especial, mediante agendamento prévio e com atuação conjunta de órgãos como Receita Federal, Polícia Federal e Anvisa.

    A operação será temporária e restrita a voos fretados das equipes, realizados em horários alternativos, principalmente durante a madrugada, para não interferir na rotina do terminal. Em 2025, o aeroporto movimentou 925.937 passageiros, número 20% superior ao ano anterior, sendo o segundo mais movimentado do interior paulista, atrás apenas de Viracopos.

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  • Palmeiras v Mirassol - Brasileirao 2026Getty Images Sport

    Estreia do Leão na Libertadores

    O Mirassol disputará pela primeira vez a Copa Libertadores da América. Sensação brasileira da edição de 2026, o time comandado por Rafael Guanaes já conhece o desafio que terá pela frente na fase de grupos.

    A liberação ocorre oito dias antes da estreia do Mirassol na competição, marcada para o dia 8 de abril, contra o Lanús, no estádio José Maria de Campos Maia, o Maião.

    O primeiro compromisso fora de casa será diante da LDU Quito, no Equador, no dia 14 de abril. O grupo ainda conta com o Always Ready.

    Outro requisito cumprido pelo clube foi a criação de uma equipe feminina, que disputará a elite do Campeonato Paulista nesta temporada, exigência da Conmebol para participação em seus torneios.

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