Milão: o que se sabe sobre a lesão no joelho de Rabiot

Uma notícia que está deixando todo o ambiente e o mundo do Milan em suspense. Ao longo do dia de hoje, Adrien Rabiot não participou da sessão de treino habitual com o restante dos companheiros durante a concentração da Seleção Francesa, da qual faz parte, devido a uma contusão no joelho que o impedirá de disputar o amistoso contra a Colômbia, que será disputado em Maryland às 21h.

O meio-campista francês ficará em repouso após a contusão no joelho e, em seguida, poderá retornar a Milão para avaliar exatamente quais são suas reais condições.