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AC Milan v Torino FC - Serie AGetty Images Sport
Gabriele Stragapede

Traduzido por

Milão: o que se sabe sobre a lesão no joelho de Rabiot

Milan
França
A. Rabiot

O clube rossonero está a par do estado de saúde do seu jogador: eis o que se sabe até agora.

Uma notícia que está deixando todo o ambiente e o mundo do Milan em suspense. Ao longo do dia de hoje, Adrien Rabiot não participou da sessão de treino habitual com o restante dos companheiros durante a concentração da Seleção Francesa, da qual faz parte, devido a uma contusão no joelho que o impedirá de disputar o amistoso contra a Colômbia, que será disputado em Maryland às 21h.

O meio-campista francês ficará em repouso após a contusão no joelho e, em seguida, poderá retornar a Milão para avaliar exatamente quais são suas reais condições.

  • AS PALAVRAS DE DESCHAMPS

    O técnico da França, Didier Deschamps, explicou em coletiva de imprensa os motivos que levaram a deixar de fora o ex-meio-campista da Juventus e atual camisa 12 do Milan: “Rabiot, por precaução, não participa do treino porque sofreu uma contusão no joelho”.

    Portanto, nada de treino de finalização e participação no amistoso cancelada para o jogador francês.

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  • MILÃO TRANQUILO

    A notícia do treino individual do jogador francês, como já foi dito, causou certa apreensão no ambiente rossonero. No entanto, segundo informações dos colegas do MilanNews e de acordo com rumores vindos de fontes próximas ao clube da Via Aldo Rossi, o Milan não está preocupado com a contusão no joelho de Rabiot.

    A decisão de deixá-lo treinar sozinho com a seleção francesa foi tomada por uma questão de precaução e, embora esteja plenamente informado sobre sua situação e suas condições, agora o Milan aguardará o retorno do jogador a Milão, com a primeira sessão de treino sob o comando de Allegri em Milanello prevista para a tarde de quarta-feira, em preparação para o grande confronto contra o Napoli.

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